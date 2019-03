La fatturazione elettronica | cos’è e come si emette

fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Migliore app per fatturazione elettronica : Dal primo gennaio 2019, i professionisti e tutti coloro che effettuano un servizio per i privati, sono obbligati per legge, ad effettuare una fattura elettronica al posto della precedente fattura cartacea. Nei fatti, la vecchia modalità viene sostituita da un file in formato XML che una volta compilato e firmato digitalmente viene inviato al server pubblico del servizio […] Migliore app per fatturazione elettronica

fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Benzinai - con la fatturazione elettronica quasi tutti chiedono un sovrapprezzo : "Se lei viene qui a fare 20 euro di benzina e paga con la carta di credito, noi siamo a rimessa". A parlare, ripreso dalle telecamere nascoste di "Quarta Repubblica" è un Benzinaio fiorentino, che ...

Stop ai problemi di fatturazione elettronica - ecco Smart Hub : Il primo di gennaio 2019 è stata una sorta di data spartiacque per il mondo professionale e produttivo italiano. Da quel momento il processo di fatturazione non è più stato lo stesso e tutte le ...

fatturazione elettronica 2019 : esclusi e obbligati - mappa dei profili : Fatturazione elettronica 2019: esclusi e obbligati, mappa dei profili mappa soggetti fattura elettronica 2019 La Fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio 2019, ma l’obbligo non sarà per tutti, anzi. All’orizzonte ci sono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dall’obbligo. E una mappa di date da seguire che estenderà l’adempimento a tutti entro il 1° gennaio 2020. Con l’estensione del regime forfettario, comunque, aumenteranno i ...

Reali problemi SdI per fatturazione elettronica oppure no? Come contattare numero assistenza Agenzia delle Entrate : Primi 10 giorni di fatturazione elettronica con Reali problemi Sdi (Sistema di Interscambio) messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e o solo con errori, blocchi e malfunzionamenti, dovuti tutt'al più a software privati utilizzati da commercialisti e professionisti in generale? Il quadro della situazione è alquanto ingarbugliato tra le posizioni di associazioni di categoria Come quella dei commercialisti (ANC) e interrogazioni parlamentari al ...

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione (2) : (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, in Veneto sono coinvolti dall’obbligo della fatturazione elettronica 243 mila dei 434 mila imprenditori attivi, mentre nella sola Padova sono più di 49 mila. È possibile stimare che in regione saranno emesse nel 2019 circa

Fisco : Confapi Padova - fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, saranno circa 276 milioni le e-fatture emesse nel 2019 in Veneto e 55 milioni quelle a Padova. "L’intento è nobile, gli esiti rischiano di rivelarsi nefasti. Introdotto dal Governo per semplificare e far em

Per la fatturazione elettronica codice destinatario o Pec? : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Fisco - Tria : su fatturazione elettronica non è stata segnalata alcuna anomalia - : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla fatturazione elettronica. "Non …

fatturazione elettronica - in tilt sito Agenzia delle Entrate/ Bignami - FI - chiede "dimissioni del direttore" : Fatturazione elettronica, in tilt sito Agenzia delle Entrate. Bignami di Forza Italia chiede "dimissioni del direttore". Ultime notizie