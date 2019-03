La Digital | Culture | Media and Sport Committee chiede all' industria videoludica di

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) La settimana scorsa laandha tenuto una conferenza riguardo quelle meccaniche all'interno dei videogiochi che possono creare dipendenza in alcuni soggetti.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, durante la sessione è emerso che non esistono abbastanza studi accurati sulla dipendenza da videogiochi, questo anche per colpa della mancanza di dati a riguardo. Effettivamente solo 7 studi sono stati condotti usando dati empirici. Secondo gli esperti la situazione cambierebbe drasticamente se i ricercatori potessero contare sui dati forniti direttamente dall'"Io non ho accesso ai dati su cui possono invece contare le compagnie di videogiochi, se si avesse accesso a tali dati o se almeno le compagnie lavorassero con scienziati ed accademici, saremmo in grado di venire a capo di molti dei problemi legati alle loot box." - ha ...

Eurogamer_it : Gli esperti chiedono all'industria videoludica di condividere i dati relativi alle loot box, - digital_culture : SpaceX Demo-1 Launch via NASA - digital_culture : SpaceX Demo-1 Launch via NASA -