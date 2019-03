La Biennale di Venezia apre i cantieri | si lavora per raccontare l’arte

ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Unadiscontinua, complessa, ambigua, stimolante: pronta perattraverso l'arte tutte le sfaccettature "interessanti" dei tempi che stiamo vivendo. E' stata presentata ala 58esima Esposizione internazionale d'arte, significativamente intitolata "May You Live in Interesting Times": un progetto che prova ad affrontare il contemporaneo partendo dalla constatazione che non si può sfuggire al mondo in cui viviamo, ma che il racconto di questo mondo, come ha detto il presidente dellaPaolo Baratta, deve partire dalla "rivoluzione permanente" che ci viene portata dalle opere e, soprattutto, dagli artisti."Loro - ha detto Baratta ad askanews - la fanno continuamente questa rivoluzione, loro ci scuotono continuamente dalla tentazione nostra di rinchiuderci costantemente. Questo è degli artisti, è del pensiero filosofico, è della scienza, è di ...

guidi_chiara : RT @atpdiary: 58° La Biennale di Venezia – May You Live In Interesting Times | Il testo del curatore #RalphRugoff | La lista degli artisti… - Michele_Gerace : RT @CorriereCultura: Biennale d’arte, la nuova edizione. Il curatore Ralph Rugoff: «Un orologio per la cultura». Presentata la 58ª esposizi… - GPiziarte : Ecco come sarà la Biennale Arte di Venezia. Due le artiste italiane invitate, Ludovica Carbotta e Lara Favaretto -