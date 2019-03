La Biennale di Venezia apre i cantieri - si lavora per raccontare l’arte : Una Biennale discontinua, complessa, ambigua, stimolante: pronta per raccontare attraverso l'arte tutte le sfaccettature "interessanti" dei tempi che stiamo vivendo. E' stata presentata a Venezia la 58esima Esposizione internazionale d'arte, significativamente intitolata "May You Live in Interesting Times": un progetto che prova ad affrontare il contemporaneo partendo dalla constatazione che non si può sfuggire al mondo in cui viviamo, ...

Biennale di Venezia - presentata l'edizione numero 58 - 'May You Live In Interesting Times' - apertura l'11 maggio : Si intitola ' May You Live In Interesting Times ' e s arà aperta al pubblico da sabato 11 maggio a domenica 24 novembre 2019 ai Giardini e all'Arsenale. La 58. Esposizione Internazionale d'Arte, ...

Sono le 'Drammaturgie' le protagoniste del 47 esimo Festival Internazionale del Teatro alla Biennale di Venezia : Heiner Müller Manuela Infante , scrittrice di primo piano della scena sudamericana regista e direttrice del Teatro de Chile i cui spettacoli Sono stati presentati in Europa e negli Stati Uniti e i ...

Biennale di Venezia - il sindaco lancia un concorso per artisti emergenti : Giovani artisti si fanno largo alla Biennale di Venezia. Il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro ha lanciato il concorso ' Artefici del nostro tempo ' per artisti emergenti, in collaborazione ...