La Bce conferma | tassi fermi allo 0% fino a fine 2019 Draghi | «Italia tra fattori che

La Bce conferma : tassi fermi allo 0% fino a fine 2019. E lancia i nuovi prestiti alle banche. Euro giù -0 - 37% : La Bce rinforza il suo sostegno all'economia dell'Eurozona, lanciando un nuovo programma di maxi prestiti a basso costo per le banche e annunciando che i tassi d'interesse rimarranno fermi fino alla fine del 2019 e non più solo fino a ...

Bce conferma tassi a zero almeno fino a estate e rinnovo bond Qe : La Bce ha confermato che continuerà a reinvestire, integralmente, gli oltre 2100 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza del Quantitative easing, "per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a alzare i tassi di interesse" e "in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli". La Banca centrale europea, inoltre, ha confermato tutti i livelli di riferimento dei tassi di ...

Weidmann confermato presidente Bundesbank - ma ancora in corsa per Bce : La sua educazione è stata caratterizzata come specializzata nell'economia monetarista Jens Weidmann carriera Dal 1997 al 1999, Weidmann ha lavorato presso il Fondo monetario internazionale. Fino al ...