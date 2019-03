Juventus | Zidane piacerebbe ad Agnelli | ma non convincerebbe Nedved e Paratici

Rivoluzione bianconera? Ecco come potrebbe essere il nuovo 11 della Juventus con Zidane : Juventus pronta a mettere in atto una mini Rivoluzione che potrebbe partire proprio dalla panchina con l’allontanamento di Allegri per far posto a Zidane La Juventus potrebbe cambiare rotta nella prossima estate, dal punto di vista degli uomini, ma anche in panchina. In caso di sconfitta contro l’Atletico Madrid e conseguente eliminazione dalla Champions League, l’era Allegri in bianconero sarebbe da considerarsi chiusa. ...

Zidane-Juventus : no secco al Real Madrid - ora c’è un solo problema : ZIDANE JUVENTUS- Un nuovo accostamento nato nelle scorse ore, ma praticamente già tramontato. Zidane dice no al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, aprendo di fatto ad un prossimo futuro sulla panchina della Juventus. Agnelli ha già scelto il suo nuovo potenziale allenatore. Di fatto, il presidente della Juventus vorrebbe puntare forte o su […] More

Zidane-Juventus - salta tutto? Il tecnico può tornare subito in panchina : ZIDANE JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “El Chiringuito de Jugones”, dopo la clamorosa disfatta di ieri sera contro l’Ajax, il Real Madrid sarebbe ormai pronto a dire addio a Solari al termine della stagione. Occhio però al nuovo retroscena, non è escluso che il club spagnolo decida di dare subito il ben servito all’attuale […] More

Zidane-Juventus - la verità sul post Allegri : Guardiola resta alla finestra : ZIDANE JUVENTUS – Nelle ultime ore si parla di un testa a testa tra Zidane e Guardiola come successori di Allegri. Purtroppo però la verità è che la scelta è già stata di fatto presa: decide Andrea Agnelli. Presidente che ha intravisto il francese come l’erede perfetto di Allegri, sia per la confidenza con la […] More

Juventus - per Galeazzi Allegri potrebbe andare al Real e Zidane alla Juve : Il prossimo allenatore della Juventus sarà Zinedine Zidane. Ne è convinto Giampiero Galeazzi che ai microfoni di Rai sport, durante la trasmissione "L' altra Domenica Sportiva" condotta da Marco Lollobrigida ha espresso la sua opinione su vari temi caldi dell'attuale stagione calcistica. Galeazzi ha anche sostenuto che Massimiliano Allegri andrà ad allenare il Real Madrid. E durante la trasmissione televisiva ha affrontato anche i motivi per i ...

Panchina Juventus - non c’è solo Zidane per i bookmakers : ecco il sogno di Agnelli : Panchina Juventus – La Juventus pensa al presente, i bianconeri si preparano per la gara di campionato contro l’Udinese ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, partita di ritorno fondamentale per il proseguo della stagione con i bianconeri chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. A prescindere dal risultato finale sarà l’ultima stagione sulla Panchina ...

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...

Calciomercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...

Zidane-Juventus - un solo ed unico motivo per dire sì : i dettagli! : ZIDANE JUVENTUS- Come detto e ripetuto, Massimiliano Allegri potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione in corso. Un addio ormai scontato, anche se restano da valutare diversi dettagli, dettagli che verranno analizzati nel vertice tra il tecnico bianconero e la società, vertice che “andrà in onda” dopo il match di ritorno contro l’Atletico […] More

Juventus - Zidane vs Conte per un possibile futuro sulla panchina bianconera : In questi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Massimiliano Allegri. Probabilmente si capirà qualcosa in più sul destino del tecnico livornese solo dopo l'incontro che avrà con il presidente Andrea Agnelli. Le voci però su un possibile successore di Massimiliano Allegri continuano a rincorrersi e il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Zinedine Zidane. Tuttavia, però, il Corriere dello Sport, ha spiegato che il ...

Juventus : non ci sarebbero solo Zidane e Guardiola per il dopo Allegri : Tra i tifosi juventini è iniziato il toto-allenatore sul possibile sostituto di Massimiliano Allegri. E se questo non fa certo piacere al tecnico livornese, che nella giornata di ieri ha tenuto un allenamento a porte chiuse per preparare al meglio lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti, molti supporter bianconeri già sognano pensando ai possibili sostituti. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Zinedine Zidane e Pep ...

Zidane-Juventus - le ultimissime : spunta un nuovo retroscena : ZIDANE JUVENTUS- Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi a cavallo della prossima estate. Zinedine Zidane è pronto a dire sì alla Juventus, dopo aver messo da parte la recente offerta da parte del Chelsea. La sensazione è che l’ex fantasista bianconero abbia già deciso di dire sì alla Juventus. Per quel che riguarda Agnelli, Zidane rappresenterebbe […] More

Juventus : possibile sfida tra Zidane e Guardiola per il dopo Allegri (RUMOURS) : Nonostante i quasi 8 scudetti consecutivi, o forse proprio per questo, anche quest'anno al giro di boa della stagione calcistica iniziano a farsi insistenti le voci che danno Massimiliano Allegri in uscita dalla Continassa per dirigersi verso altri lidi e verso nuove sfide. Ma quest'anno, anche a causa della partita di Champions League persa lo scorso 20 febbraio contro l'Atletico di Madrid e le conseguenti polemiche che ne sono derivate, ...