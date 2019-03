Juventus | Allegri | ' A fine stagione parleremo del rinnovo'

Juventus-Udinese : i precedenti tra Allegri e Nicola : Domani sera scendono in campo Juventus e Udinese per l’anticipo della 27esima giornata di Serie A. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri ha affrontato l’Udinese 27 volte in carriera tra serie A e serie B: 8 volte da calciatore con 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte e 19 da allenatore. Allegri e Nicola si sono scontrati in veste di allenatori quattro volte. La prima sfida risale al 7 dicembre 2013, quando Allegri era il ...

Juventus - Allegri : “Nessun litigio con Agnelli : a fine anno parleremo del rinnovo” : “Sono stato ieri sera a cena con il presidente Agnelli e del rinnovo del contratto discuteremo a fine stagione. Ma con lui non c’è mai stata nessuna litigata”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia dell’anticipo Juventus-Udinese. “Il presidente e io siamo due persone intelligenti, se, dopo 5 anni, con la Juve avanti di 16 punti in […] L'articolo Juventus, Allegri: “Nessun litigio con Agnelli: a fine ...

Ronaldo e Allegri verso l'Atletico : tutti i fantasmi della Juventus : Chi gioca in attacco? Quale futuro per Allegri?Dov'è lo spirito Juve? Cosa fa il club? Cosa accadrebbe se...? Succederà tutto in una notte, un'ora e mezza o forse anche di più per scacciare i fantasmi.

Juventus - Cancelo non convince Allegri : il portoghese in Champions potrebbe non giocare : La Juventus, in questi giorni è divisa tra campionato e Champions League ma inevitabilmente tutte le attenzioni dell'ambiente bianconero sono rivolte alla sfida del 12 marzo. Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da impiegare contro gli spagnoli. Uno dei grandi dubbi per la sfida di Champions League è Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero, infatti, non è escludere che martedì possa essere tenuto in panchina. Contro l'Atletico ...