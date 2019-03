Jo Squillo abbandona L’Isola dei Famosi | il messaggio a Soleil Sorge

lanostratv

(Di giovedì 7 marzo 2019) Isola dei: Joil reality per un infortunio Dopo essersi allontanata per qualche giorno da Playa Uva per accertamenti medici, Johato L’Isola dei. La notizia è arrivata durante la puntata del daytime di oggi giovedì 7 marzo e ad annunciarlo è stata la cantante stessa tramite un video-, leader della settimana, è stata convocata per guardare nel Covo ildell’artista. Per Jonon è un periodo facile dal punto di vista personale, avendo perso i suoi genitori poco prima dell’inizio della sua avventura alla quindicesima edizione dell’Isola e rimandando per questo motivo la sua partenza di qualche giorno. Si tratta del secondo ritiro dopo quello di Youma Diakite avvenuto lo scorso febbraio a causa del figlio che stava risentendo troppo la mancanza della madre. Di certo non entrerà ...

