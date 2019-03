Italia Si riduce il gap tra stipendi maschili e femminili scende al 10%

Ocse riduce stime crescita Italia : Pil dell'intero 2019 a -0 - 2% : Secondo l'Ocse il Pil dell'Italia sarà di segno negativo, -0,2, nel 2019, per risalire allo 0,5 nel 2020, rispettivamente -1,1 punti e -0,4 punti rispetto alle previsioni del...

La Ue boccia reddito e quota 100 : "Così l'Italia riduce la crescita" : Nella manovra economica per il 2019 firmata dal governo Conte "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". È il giudizio contenuto nel Country report dell'Unione europea sull'Italia che arriverà mercoledì prossimo dalla Commissione Ue e che è stato anticipato questa mattina da Repubblica. Il documento, secondo quanto riporta il quotidiano, mette sotto la lente di ingrandimento le misure dell'esecutivo ...

Conserve Italia riduce di 600 tonnellate la plastica : I famosi succhi Valfrutta, Yoga e Derby Blue ora pesano il 20% in meno. Un dato che per i consumatori risulta impercettibile ma che si traduce in un risparmio di oltre 600 tonnellate di plastica all'...

Aids - vaccino Italiano riduce serbatoio virus latente nell’organismo : E’ quanto comunica l’Istituto superiore della Sanità (ISS) che ha pubblicato l’importante risultato messo a punto dall’équipe guidata da Barbara Ensoli, Direttore del Centro Nazionale per la Ricerca su HIV/Aids dell’ISS. sulla rivista “Frontiers in Immunology”. Come viene spiegato nello studio, “a pazienti in terapia antiretrovirale (cART) è stato somministrato il vaccino Tat , che ha mostrato di essere in grado di ridurre drasticamente il ...