ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019)die trattamento delle acque reflue: sono i due fronti su cui la Commissione europea va avanti nelle procedure di infrazione e deferisce l’diUe. Una decisione che era nell’aria già da qualche giorno e che si aggiungelista dei deferimenti, delle sentenze e delle procedure ancora aperte nei confronti del nostro Paese in tema di ambiente. In particolare, l’dovrà rispondereUe per la ripetuta violazione deiannuali e orari didi(NO2) nell’aria delle città e per il mancato adeguamento alle norme Ue dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di duemila abitanti. Una vicenda che rischia di costare cara alle casse dello Stato.SUPERATI IDI NO2 – Per quanto riguarda il deferimento per i livelli di ...

Agenzia_Ansa : #Smog e fogne, Italia deferita a Corte Ue. Violazione dei limiti di NO2 e reti acque scarico non a norma #ANSA - Profilo3Marco : RT @Corriere: Smog, Italia deferita alla Corte Ue dalla Commissione - laura_ferro79 : Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue per sforamento dei limiti di biossido di azoto e per trattamento acque r… -