Isola dei famosi | il colpo di grazia | danni economici a Mediaset | sponsor in fuga

Isola dei famosi - i Pooh a supporto di Riccardo Fogli : "Adesso devi vincere" : Il settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica le reazioni di tre ex dei Pooh alla gogna-tv cui è stato sottoposto l’amico Riccardo Fogli all’Isola dei famosi. In un videomessaggio, Fabrizio Corona ha rivelato di avere le prove di una presunta relazione tra la moglie di Fogli e un suo amico, re

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

Isola dei Famosi - Giampaolo Celli - il presunto amante della moglie di Fogli : “Mi dissocio - voci infondate”. E al Mattino : “Messinscena per alzare gli ascolti” : “I miei sforzi per far emergere la verità e per difendere la mia famiglia sono vanificati quotidianamente da persone che pensano e scrivono al solo fine di screditarmi. Spero sinceramente che le voci infondate possano cessare presto. Mi dissocio anche da tutte quelle persone che usano il mio nome e hanno un comportamento irrispettoso nei confronti di terzi. Mi sono già adoperato per diffidare chi ha usato la mia immagine e il mio nome in ...

Caso Isola dei famosi - risponde Fabrizio Corona '50.000 euro per la mia apparizione video Una fake news' : Mentre la moglie di Riccardo Fogli , Karin Trentini , prova a consolare il marito spiegando al pubblico che 'non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più ...

Fabrizio Corona - conferenza stampa straordinaria sul caso Fogli-Isola dei famosi : Oggi alle ore 15, presso il suo ufficio, Fabrizio Corona terrà una conferenza stampa straordinaria durante la quale parlerà del "caso Fogli-Isola dei famosi". All'AdnKronos ha anticipato: "50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. ...

Isola dei Famosi - Fabrizio Corona sul “caso Fogli” : “La storia è andata tutta in un altro modo e oggi lo racconterò” : “50mila euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa, tra poco comunicherò dove e quando”. dopo le polemiche di questi giorni per il suo intervento all’Isola dei Famosi contro Riccardo Fogli, Fabrizio ...

Isola dei Famosi - Karin Trentini rompe il silenzio su IG : 'Tutto questo ci fortificherà' : A L'Isola dei Famosi si sta abbattendo un vero e proprio uragano: da giorni non si fa altro che parlare del presunto tradimento di Karin Trentini ai danni di Riccardo Fogli. Dopo il confronto tra il naufrago e Fabrizio Corona, la moglie del cantante è intervenuta sui social con un messaggio. Durante la scorsa puntata del reality-show la moglie di Riccardo Fogli non era presente negli studi di Mediaset per assistere al massacro mediatico di suo ...

Riccardo Fogli e la moglie Karin più uniti che mai. E Mediaset licenzia gli autori dell'Isola dei famosi : Non si placano le polemiche seguite all'accusa di Fabrizio Corona, fatta attraverso e con la complicità del reality show 'L'Isola dei famosi', GUARDA,, di un presunto tradimento di Karin Trentini, ...

Isola dei Famosi perde i pezzi - Jo Squillo costretta a lasciare Playa Uva : il suo dramma : All'Isola dei Famosi 2019 non c'è pace. Dopo i clamori scoppiati in seguito al caso Fogli-Corona, la naufraga Jo Squillo ha dovuto momentaneamente abbandonare il gioco e lasciare Playa Uva. Lo ha annunciato l'inviato Alvin nella puntata del day time di ieri 6 marzo, avvisando i telespettatori del fa

Isola dei Famosi : terremoto a Mediaset dopo l'intervento di Corona - licenziato Parpiglia : Non c'è pace per l'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, costantemente al centro di brutte notizie e pesanti polemiche. Gli ascolti continuano ad essere deludenti, tanto da rendere necessario il suo continuo spostamento da un giorno all'altro della settimana. Il reality show è andato in onda di mercoledì, giovedì, domenica e da inizio marzo anche di lunedì, nella speranza di evitare lo scontro con la concorrenza dei programmi Rai. E, ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti a valanga : "Io rimango al programma. Il resto è...". Brutale : il vip umiliato : "resto sulla nave anche quando c'è la tempesta". Sono le parole dell'opinionista dell'Isola dei Famosi 2019 Alba Parietti. In un post su Instagram fa sapere di non voler lasciare il reality show, nonostante le critiche ricevute dopo il caso Fogli-Corona. Dunque, sebbene il capoprogetto e alcuni auto

Isola dei Famosi - ecco chi sono due tra gli autori “fatti fuori” dal programma : Cristiana Farina - Gabriele Parpiglia (amico di Corona) : Mercoledì 6 marzo, alle 17.13 Mediaset dirama un comunicato stampa: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.” Poche parole ma di peso: cadono teste dopo l’umiliazione riservata in diretta al cantante dai Pooh da Fabrizio Corona. ...