Isola dei famosi 2019 | Fabrizio Corona | “Riccardo Fogli ha fatto il gradasso… Alessia

Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo si è ritirata : Jo Squillo - Isola 14 Nuova defezione all’Isola dei Famosi 2019. Jo Squillo è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa di un lieve infortunio al piede. Jo, attraverso un video, ha comunicato alla leader Soleil Sorge – giunta nel covo dei Pirati – il suo ritiro: “Ciao Soleil, purtroppo ti devo dare la notizia che la mia avventura all’Isola dei Famosi finisce qua, ma finisce soprattutto il mio percorso. ...

Isola dei Famosi 2019 - la conferenza di Corona : “Era giusto fare quel videomessaggio. Chi dei vertici Mediaset sapeva? Immagino tutti. Umanamente mi sento una merda” : La vicenda Fabrizio Corona-Riccardo Fogli tiene banco da giorni. Non solo ha monopolizzato l’ultima puntata del reality Isola dei Famosi, ma anche l’attenzione mediatico-televisiva delle ultime ore. L’intervento dell’imprenditore nell’ultima puntata del programma di Canale 5, durante il quale dava del “cornuto” e “vecchio” all’ex Pooh, ha fatto scandalo e diviso l’opinione pubblica. Non solo: è costato il posto di lavoro alla ...

L'Isola dei Famosi - a causa di Corona Caffè Borbone dice basta alla sponsorizzazione : Un'altra brutta giornata quella di oggi, 7 marzo, per il reality L'Isola dei Famosi che, dopo il comunicato stampa emesso da Mediaset, ha visto ritirarsi anche uno sponsor molto presente in moltissime trasmissioni, ovvero Caffè Borbone. Caffè Borbone si ritira dopo le polemiche sul caso Corona-Fogli Dopo la puntata in onda lunedì, 4 marzo, che ha visto protagonisti non solo i naufraghi presenti in Honduras, ma soprattutto Fabrizio Corona, le ...

Isola dei Famosi 2019 - lo sponsor Caffé Borbone abbandona il programma : “Non sponsorizziamo più” : Il filmato di Fabrizio Corona diretto a Riccardo Fogli, in onda a L’Isola dei Famosi lunedì scorso, sembra segnare un solco nel genere che spopola sulle reti Mediaset. L’episodio ha dato il via a una vera e propria escalation di eventi che solo ieri aveva portato alla rimozione dal reality del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori, la cui identità non è stata ancora rivelata dal Biscione. Mentre Fabrizio Corona annuncia una ...