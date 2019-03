Inter | gli auguri social per Luciano Spalletti | “buon 60° compleanno mister”

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone Interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ci comunica di aver deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia ...

BOOM! Isola dei Famosi : Caffè Borbone Interrompe ogni collaborazione dopo il caso Fogli : Caffè Borbone - Sponsor Isola dei Famosi 2019 Il caso Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, che ha spinto Mediaset ad intervenire con l’esclusione dal programma del capoprogetto e di alcuni autori, si ripercuote anche sugli sponsor. Caffè Borbone, dopo quanto accaduto nella diretta dell’ottava puntata di lunedì, ha deciso di interrompere ogni collaborazione con il reality condotto da Alessia Marcuzzi. “In seguito alle ...

Isola dei Famosi : terremoto a Mediaset dopo l'Intervento di Corona - licenziato Parpiglia : Non c'è pace per l'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, costantemente al centro di brutte notizie e pesanti polemiche. Gli ascolti continuano ad essere deludenti, tanto da rendere necessario il suo continuo spostamento da un giorno all'altro della settimana. Il reality show è andato in onda di mercoledì, giovedì, domenica e da inizio marzo anche di lunedì, nella speranza di evitare lo scontro con la concorrenza dei programmi Rai. E, ...

Isola dei Famosi - Mediaset Interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-FOGLI/ Via autori-capoprogetto : Interviene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Biglietti Inter-SPAL - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 marzo alle ore 15.00 si giocherà Inter-SPAL, sfida valida per la 27ma giornata di Serie A. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita fondamentale per i nerazzurri, che dopo la sconfitta 2-1 contro il Cagliari, non potranno permettersi altri passi falsi e dovranno per forza conquistare i tre punti per mantenere a distanza le rivali dirette nella zona Champions League. Nella gara d’andata l’Inter si impose per 2-1 grazie ad una ...

Inter e Nike festeggiano 20 anni con una maglia speciale per il derby : 20 anni di un sodalizio che ne doveva durare nove. Inter e Nike festeggiano l’anniversario di quella che fu definita «l’assicurazione per Ronaldo», che permise al presidente Moratti di mantenere a Milano «il giocatore più forte di tutti i tempi», parola di Marco Materazzi. Matrix, insieme a Dejan Stanković presente anche lui alla serata di celebrazione, erano ancora lontani, giunsero alla corte ...

Gossip U&D - Andrea Dal Corso avrebbe finto di essere etero : 'Gli Interessa solo la tv' : Gli scoop sul mondo di Uomini e donne si arricchiscono di una clamorosa chicca che in queste ore è stata lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di 'Oggi'. Nel dettaglio si è parlato di un corteggiatore benestante che in queste settimane, all'interno della trasmissione di Maria De Filippi, avrebbe finto un interesse nei confronti di una tronista donna, ma che in realtà sarebbe omosessuale e quindi sarebbe interessato agli uomini, ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Lazio - Parolo : 'Vogliamo il quarto posto. Milan e Inter nel mirino' : E' già concertato sulla prossima partita di campionato, Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio indica la strada verso il quarto posto: 'Il nostro obiettivo è non fermarsi e andare avanti per non ...

Inter - ESCLUSIVO Fascetti : "Icardi? Serve dare un taglio netto alla vicenda" : Per questo motivo abbiamo Interpellato l'ex allenatore Eugenio Fascetti , che ha guidato diverse piazze di Serie A,, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così pronunciato: Fascetti sul mondo ...

Eintracht-Inter - tutto quello che c'è da sapere sugli ottavi di Europa League 2019 : Dov'è possibile guardare Eintracht-Inter? La gara tra Eintracht e Inter verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su satellite e fibra, mentre su Sky Sport Uno, canale 372, su ...

Isola dei Famosi - Mediaset Interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili riguardo alla vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito ...

Tav - Conte : prenderemo la decisione migliore nell'Interesse paese : Roma, 6 mar., askanews, - A Luigi Di Maio e Matteo Salvini "dico di sedersi al tavolo in modo responsabile. Ci siederemo intorno al tavolo: tutti abbiamo il medesimo obiettivo" ovvero "cercare di ...