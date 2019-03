Inter-Eintracht Francoforte | Europa League 2019 | quando si gioca il ritorno? Programma

Eintracht-Inter - Brozovic non fa l’Icardi dal dischetto : il croato fallisce il rigore - Trapp para [VIDEO] : Brozovic fallisce il rigore che avrebbe potuto regalare all’Inter il vantaggio nella sfida di Europa League contro l’Eintracht Al 22° del primo tempo della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht, Marcelo Brozovic fallisce un’occasione importante per portare in vantaggio i nerazzurri. Il centrocampista croato si sostituisce all’assente Mauro Icardi e calcia il rigore assegnato all’Inter per il fallo su ...

Eintracht-Inter - le formazioni ufficiali : Spalletti si affida a Lautaro Martinez : EINTRACHT INTER formazioni ufficiali – Mentre a Milano si cerca di risolvere la situazione legata a Mauro Icardi, a Francoforte Spalletti e i suoi uomini tentano di poggiare le basi per proseguire il cammino in Europa League. Il tecnico toscano per la sesta gara consecutiva farà a meno del suo attaccante principale e si affiderà nuovamente […] L'articolo Eintracht-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti si affida a Lautaro Martinez ...

Eintracht Francoforte-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Miranda : Eintracht Francoforte-Inter, le formazioni ufficiali– Si torna in campo per gli ottavi di Europa League. Trasferta importantissima per l’Inter di Spalletti a Francoforte contro l’Eintracht. Si preannuncia una partita apertissima, nonostante le assenze pesanti in casa Inter di Icardi e Nainggolan. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. Eintracht -Inter, le formazioni ufficiali Eintracht Francoforte, (3-4-1-2): Trapp; ...

