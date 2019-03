Influenza | il virus continua ad allettare gli italiani | colpite quasi 7 milioni di persone

Influenza febbraio-marzo 2019 : virus resiste al vaccino - ultimo picco : Influenza febbraio-marzo 2019: virus resiste al vaccino, ultimo picco Il vaccino anti-Influenzale non ha funzionato perfettamente quest’anno; i dati riferiscono, infatti, come molti vaccinati abbiano comunque sviluppato la sindrome Influenzale. In alcuni casi, le complicazioni della patologia hanno richiesto anche il ricovero in ospedale. Influenza febbraio-marzo 2019: mutazioni del virus o problemi del vaccino? La copertura offerta dal ...

Influenza febbraio-marzo 2019 : virus resiste al vaccino - ultimo picco : Influenza febbraio-marzo 2019: virus resiste al vaccino, ultimo picco Il vaccino anti-Influenzale non ha funzionato perfettamente quest’anno; i dati riferiscono, infatti, come molti vaccinati abbiano comunque sviluppato la sindrome Influenzale. In alcuni casi, le complicazioni della patologia hanno richiesto anche il ricovero in ospedale. Influenza febbraio-marzo 2019: mutazioni del virus o problemi del vaccino? La copertura offerta dal ...

Influenza febbraio-marzo 2019 : virus resiste al vaccino - ultimo picco : Influenza febbraio-marzo 2019: virus resiste al vaccino, ultimo picco Il vaccino anti-Influenzale non ha funzionato perfettamente quest’anno; i dati riferiscono, infatti, come molti vaccinati abbiano comunque sviluppato la sindrome Influenzale. In alcuni casi, le complicazioni della patologia hanno richiesto anche il ricovero in ospedale. Influenza febbraio-marzo 2019: mutazioni del virus o problemi del vaccino? La copertura offerta dal ...

Donna muore di Influenza a Treviso. Ora è allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...

Treviso : donna 50enne muore di Influenza - preoccupazione per il virus della suina : L'influenza continua a mietere vittime anche in questa seconda metà di febbraio. Questa volta è toccato ad una donna di 50 anni abitante a Treviso che, già malata di tumore, è stata ricoverata d'urgenza in Ospedale a Conegliano per le complicazioni causategli dal virus influenzale. Ed il suo fisico, già duramente provato dalla lotta contro il cancro, non ha retto ad un'ulteriore sollecitazione. La donna, di cui non sono state rese note le ...

Pensano sia Influenza ma è un misterioso virus : medico padovano muore in meno di una settimana : Salvatore Albanese, medico padovano famosissimo nella città veneta, è morto a causa di un misterioso virus che all'inizio tutti credevano fosse solo una semplice influenza. In meno di una settimana avrebbe compromesso tutti gli organi vitali. "Salvatore amava la nostra terra ma soprattutto le persone. Anche noi gli abbiamo voluto bene e continueremo a seguire i suoi insegnamenti ma soprattutto la sua opera".Continua a leggere

Influenza killer - Luca stroncato a 49 anni da un virus letale : Luca Vianello è deceduto per le complicanze dovute al letale virus H1N1 dopo essere rimasto ricoverato per oltre un mese in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Salvo il figlio che aveva contratto lo stesso virus killer ma che grazie a diagnosi e cure tempestive è stato curato dai medici.Continua a leggere

Verona - Elia muore a 11 anni dopo l'Influenza : il virus avrebbe colpito il cuore : Non si danno pace i genitori di Elia Rizzotti, il bimbo di 11 anni morto lunedì notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Polo Confortini di Verona. Il piccolo, che abitava a San Pietro di Lavagno, la scorsa settimana aveva contratto una normale influenza, ma domenica era peggiorato improvvisamente. Secondo i medici, il virus gli avrebbe colpito il cuore, non lasciandogli scampo. I funerali di Elia si svolgeranno domani. Il ...

Elia - morto a 11 anni dopo l’Influenza. Il virus ha colpito il cuore - l’autopsia non si farà : Il bambino di Lavagna (Verona) aveva l'influenza da qualche giorno, quando domenica sera è peggiorato. I genitori vogliono sapere cosa possa averlo ucciso. Secondo i medici tutto sarebbe dovuto al virus influenzale che ha colpito il cuore: un'eventualità rara, ma non impossibile. Domani pomeriggio ci saranno i funerali.Continua a leggere

Elia - morto a 11 anni dopo l’Influenza. Il virus ha colpito il cuore e l’autopsia non si farà : Il bambino di Lavagna (Verona) aveva l'influenza da qualche giorno, quando domenica sera è peggiorato. I genitori vogliono sapere cosa possa averlo ucciso. Secondo i medici tutto sarebbe dovuto al virus influenzale che ha colpito il cuore: un'eventualità rara, ma non impossibile. Domani pomeriggio ci saranno i funerali.Continua a leggere

Picco Influenza - allarme bambini : 1500 a letto colpiti dal virus : Arriva il Picco dell?influenza e colpisce soprattutto i bambini. Sono circa 1500, infatti, i Piccoli della provincia, nella fascia 0-4 anni, alle prese col virus, che nei bimbi con malattie...

Influenza - virus killer : un morto e tre ricoverati in rianimazione. E' allarme : Un morto e tre ricoverati in rianimazione. È il pesante bilancio pagato dal Basso Salento a causa delle complicazioni dell'Influenza. A distanza di un mese il Salento è ancora in...

Virus - Influenza - freddo : i segreti per vincere la battaglia : Superare le frustrazioni attraverso una o più di queste attività: training, sport, mindfulness , yoga, arti marziali, altre forme di concentrazione o meditazione. Gli esperti raccomandano di ...

Scuola chiusa per Influenza : 56 dipendenti malati. 'Manca il personale - mai visto un virus così' : chiusa per malattia. Come un'epidemia, l'influenza che ha contagiato i dipendenti di una Scuola superiore di Southampton, nel Regno Unito, ha costretto a chiudere l'edificio e a interrompere tutte le ...