Indiscrezione | Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il tabloid Global Times ha scritto su Twitter che, l’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande,potrebbe presto sedersi sulla panchinanazionale cinese seguendo l’esempio di Marcello Lippi. Il campione del mondo 2006 prenderà l’incarico ad interim per l’ amichevole contro la Thailandia, valevole per la Coppa di. L’ex commissario tecnico azzurro aveva annunciato le dimissioni dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Iran nella Coppa d’Asia, a gennaio. Marcello Lippi terrà comunque il ruolo di advisor.L'articoloctCalcioWeb.

