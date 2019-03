In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Marzo | Con i leghisti anche Coppola | che si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi:presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainendi Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ormai i rischi di pagare i risarcimenti previsti dal trattato internazionale erano troppo alti. E decise il sì, per la gioia di Salvini e …Alla Camera Striscioni, assenze e il Sì grillino a “una cosa di centrodestra” Legittima difesa – Via libera alla riforma voluta dalla Lega Non votano 25 deputati del Movimento, Forza Italia in festadi Paola Zanca Beni Culturali – Mibac Fermare certi “super” direttori. La grande ...

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Avvertite Zingaretti che sul Tav Macron non mette un euro continua qui:… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Marzo: Il governo appeso al buco. No tav o no Conte: 48 ore per uscire dal tu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Marzo: Avvertite Zingaretti che sul Tav Macron non mette un euro -