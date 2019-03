“Il silenzio dell’acqua” da venerdì 8 marzo su Canale 5

wittytv

(Di giovedì 7 marzo 2019) NESSUNO È INNOCENTEDA, SU5, IN PRIMA SERATADa, in prima serata su5, al via la nuova serie crime “Ilcon Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. La scomparsa dell’adolescente Laura Mancini è il drammatico punto di partenza di una complessa indagine che porterà alla luce i lati oscuri e i segreti celati dietro alla facciata perbene di un piccolo borgo sul mare.Siamo a Castel Marciano, un tranquillo paesino vicino a Trieste, scosso da una tragedia: scompare Laura Mancini (Caterina Biasol), una ragazza di 16 anni figlia di Anna (Valentina D’Agostino), titolare del bar locale e donna dal passato controverso. Il vicequestore Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), uomo solido che trasmette fiducia ai suoi concittadini, inizia ad occuparsi delle ricerche insieme al collega, Dino (Claudio Castrogiovanni) coinvolgendo i ...

