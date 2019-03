Il ricordo del figlio di Luke Perry Ha rappresentato tante cose per molti Per me

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) "È statoperpersone. Per me, era semplicemente papà".haper tanti l'adolescenza, gli anni '90, la prima cotta, i periodi spensierati. Jack non vedeva questo in lui, non rappresentava un personaggio, ma semplicemente suo padre. Il21enne dell'attore scomparso ha voluto dedicare un messaggio su Instagram al padre, per ringraziarlo di essergli stato vicino. Il padre non perdeva un incontro e ha sempre supportato la sua carriera di wrestler professionista. Nel suo messaggio social sceglie quindi due foto: una di se stesso sul ring, l'altra, di lui sorridente tra le braccia del padre, quando era ancora piccolo."Mi ha amato e supportato in tutto e mi ha spronato a diventare il meglio che potessi essere. Ho imparato tanto da te e il mio cuore si spezza quando penso che non sarai più qui", scrive in un post, "Mi mancherai ...

