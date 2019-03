Il pressing degli azzurri sugli alleati della Lega | Con noi l' unico

Rete 5G - il pressing degli Usa sul governo per escludere Huawei. Che in Italia è protagonista della sperimentazione : In attesa domani del piano industriale di Tim, il governo gialloverde tenta di mettere una pezza a colori al caso Huawei. E di evitare così che, dopo la crisi con la Francia, si apra un fronte anche con gli Stati Uniti, particolarmente sensibili al tema dello spionaggio attraverso le infrastrutture di telecomunicazioni. “Gli Usa non devono preoccuparsi della nostra lealtà. Non è mai stata una questione. Se c’è un problema possiamo essere aiutati ...