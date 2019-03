Il presidente della Roma ha avuto qualcosa da dire sull’arbitraggio in Champions League

Susanna Pisano è stata confermata presidente della delegazione regionale di Confprofessioni Sardegna. : «Con questo protocollo il mondo delle professioni fa un importante passo in avanti nei confronti dei giovani» , ha affermato la vice presidente di Confprofessioni Sardegna Paola Cogotti, in un ...

Calcio - il Var è un termine maschile. Lo dice il presidente della Crusca : Nel suo intervento Marazzini ha fatto un excursus storico sul rapporto e l'evoluzione fra lo sport e il linguaggio usato per rappresentarlo. «Il» Var, introdotto obbligatoriamente a partire dal ...

Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Francesca Businarolo del M5S è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti : La 36enne Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle è stata eletta presidente della Commissione Giustizia della Camera al posto di Giulia Sarti, altra deputata del M5S che si era dimessa dall’incarico per via dello scandalo sui mancati rimborsi al fondo

presidente Conte - ci dica cosa pensa della Tav : Presidente Conte, così non va. Apprendiamo oggi che il governo proverà a decidere sulla Tav tra giovedì e venerdì (anche perché la telenovela si va facendo stucchevole) ed è, tutto sommato, una buona notizia.Però non sappiamo come la pensa il capo del governo e questo non va bene. Sia chiaro, il suo ruolo è difficile. Lo è perché Lei è un primo ministro "tecnico" di un ...

Processo Mose - anche i pentiti pagano : 2 anni all’ex presidente della Mantovani e all’ex segretaria di Galan Minutillo : pagano anche i pentiti, i collaboratori che hanno scoperchiato lo scandalo Mose. Sono trascorsi quasi cinque anni dalla grande retata in Laguna che nel giugno 2014 decapitò i vertici del Consorzio Venezia Nuova, del potere politico e imprenditoriale, che sul colossale affare delle paratoie mobili per difendere Venezia dall’acqua alta ha costruito ricchezze personali e causato uno scialo di denaro pubblico. E’ arrivato il momento dei ...

Malagò : io presidente della Roma? in passato me lo proposero - in futuro chissà : Roma – Il presidente del Coni Giovanni Malago’ ha rilasciato una lunga intervista di quattro pagine al quotidiano “Il Romanista” in edicola oggi. Questo un breve estratto delle sue parole: “Ho visto piu’ di 100 derby, trovo penoso chi nasconde il suo tifo per una squadra di calcio. Questo mi tocchera’ vederlo alle 3 di notte nella mia stanza d’albergo a Bangkok, ma lo faccio per la passione che ho ...

Confartigianato Imprese Sardegna - a nome degli oltre 35mila imprenditori artigiani sardi - invia gli auguri al neo presidente della Regione ... : Il documento, infatti, pone l'artigianato al centro dell'azione di governo della prossima legislatura attraverso 6 temi chiave cari al mondo delle piccole e medie Imprese sarde: la riforma dell'...

Mauro Baldissoni è il nuovo Vice-presidente Esecutivo della Roma : Mauro Baldissoni è stato ufficialmente nominato Vice-Presidente Esecutivo della A.S. Roma . Lo comunica la Società in una nota, dove si legge che la nomina è stata deliberata dal Consiglio di ...

Festival di Cannes 2019. Alejandro Inarritu è il presidente della giuria : Conto alla rovescia verso uno degli eventi più attesi dal cinema mondiale. Il prossimo Festival di Cannes si terrà dal

Iñárritu al Festival di Cannes : ecco il nuovo presidente della giuria : Noi della giuria avremo il privilegio di vedere i nuovi ed eccellenti lavori dei migliori cineasti del mondo. Una delizia e una responsabilità che assumeremo con passione e devozione.' Scopri di più -...

Festival di Cannes 2019 - il presidente della giuria è Alejandro G. Iñárritu : Sarà Alejandro G. Iñárritu il presidente del 72esimo Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio 2019. Il regista, doppio premio Oscar per Birdman (2015) e The Revenant (2016), sarà il primo artista messicano a presiedere alla giuria della kermesse cinematografica che, tra l2019;altro, lo premiò nel 2006 per la regia di Babel. Il presidente del Festival Pierre Lescure e il direttore artistico Thierry ...

Il neo eletto presidente della Regione Marco Marsilio visita gli uffici per la ricostruzione : Teramo - "Sono venuto a Teramo, nell'ufficio Speciale ricostruzione post sisma 2016, per la prima riunione operativa fuori sede, perché, come largamente annunciato in campagna elettorale, ritengo che la ricostruzione sia la principale emergenza della Regione". Così il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha incontrato questo pomeriggio a Teramo il responsabile dell'USR, Vincenzo Rivera affiancato, in ...