Il papà di Elisa Pardini | «La leucemia è tornata»

(Di giovedì 7 marzo 2019) La piccolaha bisogno di un nuovo trapianto di midollo osseo. Il primo, quello effettuato a gennaio 2018, non ha dato i risultati attesi: le cellule staminali non hanno attecchito come avrebbero dovuto. A annunciarlo, con un post su Facebook, è ildella bimba di 5 anni, Fabio. «Sono parole che non avrei mai voluto scrivere, ma mi sento in dovere per rispetto delle migliaia di persone che ci seguono e che costantemente ci scrivono e ci aiutano ormai da 2 anni di non poter più stare in silenzio… Dopo 2 anni di sofferenze, di speranze, illusioni, mille difficoltà e rare piccole gioie, quando sembrava illuminarsi la strada in fondo al tunnel, quando si riaccendeva un concreto barlume di speranza… Tutto finito, tutto spazzato via. La belva bastarda e fottuta è ri. La tanto temutaè ria riprendersi il corpicino minuto di soli 12 chili ...

