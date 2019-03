Il Papa ai preti di Roma | porto il dolore degli scandali che sono su tutti i giornali del

Preti pedofili - dopo i casi McCarrick e Pell la condanna di Barbarin. Le parole del Papa rischiano di diventare un boomerang : Lo scandalo pedofilia continua a travolgere la Chiesa. Il cardinale Philippe Barbarin, arcivescovo di Lione, è stato condannato a 6 mesi con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni ’70 e ’80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione. Si tratta del terzo porporato che nel giro di pochi giorni riceve una condanna per pedofilia. In questo ...

Vaticano - Papa Francesco per la prima volta sotto accusa : "Così sui preti pedofili ci prende in giro" : Domenica in Vaticano si è concluso il summit sulla pedofilia ma le vittime di abusi hanno criticato pesantemente le conclusioni mettendo "sotto accusa" la stessa azione di Papa Francesco. Il suo discorso non ha ottenuto l’approvazione da parte di chi in passato è stato abusato da sacerdoti o da altr

Papa Francesco ha detto che i preti che abusano dei minori sono «strumento di Satana» : Papa Francesco ha concluso oggi l’incontro sugli abusi sessuali compiuti dai religiosi sui minori facendo un intervento molto duro contro i preti pedofili. Tra le altre cose, il Papa ha paragonato gli abusi alla «crudele pratica religiosa, diffusa nel passato

Preti colpevoli fuori dalla Chiesa : la strategia del Papa contro gli abusi : «Concretezza» è stata più volte annunciata dal Papa come parola-chiave del summit sugli abusi. E ieri, giorno di inizio dell’incontro mondiale, Francesco ha blindato la concretezza dei lavori, evitando che, come alcuni temevano, ci si potesse perdere nella vastità del tema e delle sfaccettature. Bergoglio ha fatto distribuire, a sorpresa, ai 190 ve...

Preti pedofili - via al summit in Vaticano. Il Papa : 'Condanne scontate - ora misure concrete' : 'La Vergine Maria ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della ha causato sia nei piccoli sia nei credenti', ha detto il , aprendo il summit in Vaticano sulla protezione dei ...

Abusi sulle suore da parte di preti/ Papa Francesco "impegno a fare molto di più - seguo esempio Benedetto XVI" : Papa Francesco dal viaggio negli Emirati Arabi Uniti: 'problema delle suore abusate dai preti esiste. Mi impegno a fare di più: seguo esempio Benedetto XVI'

Papa Francesco : 'Faremo di più contro gli abusi sulle suore da parte dei preti' : Gli abusi sessuali a danno delle suore da parte di chierici sono "un problema" nella Chiesa, su cui già si interviene, sospendendo i colpevoli, ma su cui "bisogna fare di più, anche sciogliendo ...

Papa ammette : “Ci sono suore abusate dai preti - maltrattamenti sulle donne anche nella chiesa” : "Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che l'hanno fatto" ha ammesso Bergoglio, assicurando: "È un problema su cui già si è intervenuto sospendendo i colpevoli e mandandoli via ma su cui bisogna fare di più anche sciogliendo le congregazioni religiose"Continua a leggere

Suore violentate da preti - il Papa ammette : "E' un problema su cui dobbiamo fare di più" : Città del Vaticano, 5 febbraio 2019 - Il Papa scoperchia il vaso di Pandora degli abusi sessuali sulle Suore per mano di preti e vescovi. Sul volo di ritorno dal viaggio negli Emirati Arabi " dove, ...

Papa Francesco : "Il celibato dei preti resta - io non cambio" : "Penso che il celibato dei preti sia un dono alla Chiesa" e non ci sarà un cambiamento per consentire ai sacerdoti di sposarsi, come già avviene nella Chiesa cattolica di rito orientale. "Io non lo ...