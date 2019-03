Il nuovo trailer della SNK 40th Anniversary Collection presenta gli ultimi 6 giochi

Potenti armi e abilità in azione nel nuovo spettacolare trailer di RAGE 2 : Nel mondo post-apocalittico di RAGE 2 non siete solo Walker, l'ultimo ranger: siete un super-ranger!Scatenate il caos sul generale Cross e sul suo esercito di soldati mutanti con un arsenale di Potenti armi e abilità nanotritiche ultratecnologiche. Oppure abbinate i vostri giocattolini letali per combinazioni pazzesche che distruggeranno (letteralmente) chiunque vi si parerà davanti. L'Autorità non avrà speranze mentre voi servirete la vostra ...

Tolkien - ecco il nuovo trailer del film sullo scrittore : Introdotto dai protagonisti Nicholas Hoult e Lily Collins, ecco il primo trailer completo di Tolkien, il film biografico che racconterà la vita dello scrittore dietro a capolavori fantasy come Il Signore degli anelli e Lo Hobbit. La pellicola sarà incentrata sugli anni giovanili dell’autore e in particolare sulla sua relazione con quella che diventerà sua moglie, Edith Bratt, e con i compagni di studi, il cui legame sarà alla base del ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità combattive di Dante : Dopo averci mostrato le notevoli abilità combattive di Nero, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dante, uno dei tre protagonisti di Devil May Cry 5. Il video non supera i 50 secondi, che sono tuttavia sufficienti a far capire che è meglio non fare arrabbiare il figlio di Sparda.Come riporta Twinfinite, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e della sua fidata e letale motocicletta ...

Tolkien : un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli : In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l' ...

'Tolkien' - Nicholas Hoult è lo scrittore britannico nel nuovo trailer del film biografico : A vestire i panni del giovane autore inglese è l'attore Nicholas Hoult , reduce dal successo di pubblico e critica de La favorita e in arrivo nelle sale di tutto il mondo , sempre a maggio, con il ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 mostra le abilità di combattimento di Nero : Devil May Cry 5 è uno dei titoli più attesi ed anticipati di Capcom, che di recente ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle abilità combattive di Nero, uno dei tre protagonisti principali di questo action.Come riporta Gamingbolt, il breve filmato mostra il cacciatore di demoni utilizzare combinazioni di spada, pistole e del suo Devil breaker per scatenare devastanti e spettacolari combo che i fan della serie non vedranno l'ora di ...

Ultraman : trailer e locandina del nuovo anime targato Netflix : Netflix svela oggi il trailer, la locandina e le prime foto della nuova serie anime Originale “Ultraman”, che sarà disponibile dal 1° aprile 2019. Questa sarà la prima serie anime interamente realizzata in 3DCG (tecnica di animazione) e sarà un nuovo capitolo della rinomata saga diretta dai celebri registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki. La nuova versione 3DCG rivoluzionerà l’universo dell’anime, dalle delicate espressioni dei personaggi ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

Shazam : Warner Bros. pubblica online il nuovo trailer del film DC! : Warner Bros. ha diffuso in rete nuove immagini di Shazam! Shazam: appena pubblicato online da Warner Bros. il nuovo trailer del film targato DC. A interpretare il ruolo da protagonista al cinema è l’attore Zachary Levi, la star di Hollywood ha fatto parte anche della serie TV Chuck, diventata un vero cult per i fan. Cosa ... Leggi tuttoShazam: Warner Bros. pubblica online il nuovo trailer del film DC!L'articolo Shazam: Warner Bros. ...

Il nuovo trailer di Devil May Cry 5 ripercorre tutta la storia della saga prima dell’uscita : 8 marzo 2019. È questa la data scelta da Capcom per l'uscita di Devil May Cry 5, atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo non va solo a confermare l'ottima annata della compagnia giapponese - iniziata con il sontuoso remake di Resident Evil 2 -, ma anche e soprattutto a proseguire una saga entrata ormai di diritto nell'Olimpo del gaming e nei cuori degli appassionati. L'indiavolato action game segnerà il ritorno del cacciatore di demoni ...

Hellboy : ecco il nuovo trailer del film vietato ai minori! : Nel secondo trailer di Hellboy non mancano scene di sangue e violenza, infatti la pellicola è stata vietata ai minori! La Lionsgate pubblica online il nuovo trailer di Hellboy, il reboot della saga per il cinema di Guillermo Del Toro, tratta dalla serie di fumetti creati da Mike Mignola. Fanno parte del cast del film la star di Hollywood ... Leggi tuttoHellboy: ecco il nuovo trailer del film vietato ai minori!L'articolo Hellboy: ecco il nuovo ...

Hellboy sempre più violento nel nuovo trailer red band : Che il nuovo film del demone rosso sarebbe stato molto più cupo e violento dei precedenti firmati da Guillermo del Toro, si sapeva già, ma è il nuovo trailer di Hellboy a confermarlo. Il video, pubblicato in versione red band (oltre a quella più «leggera», cioè green band) dimostra ampiamente il senso del divieto ai minori non accompagnati (almeno, negli Stati Uniti) con cui uscirà il film, nelle sale ...

Hellboy - ecco il nuovo trailer del film reboot : I fan dell’Hellboy interpretato da Ron Perlman dovranno ormai rassegnarsi: il nuovo film reboot sul personaggio tratto dai fumetti Dark Horse, infatti, ristabilirà le origini del mezzo demone dalle corne mozzate. Come si vede nel nuovo trailer diffuso in queste ore la nuova pellicola diretta da Neil Marshall mostrerà come la creatura infernale è stata evocata durante il nazismo, ma soprattutto vedrà il David Harbour di Stranger Things dare ...