Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Salisburgo nell’andata degli ottavi di Europa League

Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di "Radio Kiss Kiss", ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della prossima sfida tra Napoli e Juventus, in programma al San Paolo il prossimo 3 marzo. Il noto giornalista e tifoso partenopeo non usa giri di parole.

Torino - Lukic : 'Con più lucidità nel finale a Napoli avremmo vinto' : Il giorno dopo c'è anche lo spazio per il rammarico. 'Se avessimo avuto più lucidità nel finale, avremmo anche potuto vincere'. Sasa Lukic è uno dei lottatori granata del San Paolo. E, chiaramente, in ...

De Laurentiis : «Dal 1926 il Napoli ha vinto due scudetti - è facile criticare» : A Radio Kiss Kiss Napoli Al termine della conferenza di presentazione del ritiro a Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli «Un allenatore deve sperimentare tutti i calciatori che ha e adesso Ancelotti sa tutto di ciascun calciatore, quello che può e quello che non può dare. Abbiamo dei ragazzi straordinari, scelti in modo tale che siano funzionali al Napoli, e anche quelli che abbiamo prestato al ...

Napoli - Sara convive col tumore per 12 anni : ora ha vinto finalmente la sua battaglia : Il cancro è un nemico sempre in agguato, ma nel marasma di tante brutte notizie che, spesso, hanno come epilogo la morte di una giovane persona, la storia che arriva da Napoli, in particolare dal comune di Quarto, è senz'altro qualcosa di molto positivo. La giovane Sara, infatti, ha dovuto lottare contro un tumore che le venne diagnosticato quando era ancora una bambina, 12 anni fa. Tra alti e bassi, però, secondo quanto riferisce il quotidiano ...

De Laurentiis vs Frosinone : "che ci fa in Serie A?/ Stirpe al Napoli - "no consigli da chi non ha vinto nulla" : Aurelio De Laurentiis attacca il Frosinone e le 'piccole': 'che cosa ci fanno in Serie A?'. Bufera sul Presidente del Napoli, la replica di Stirpe

De Laurentiis : 'Frosinone non da serie A'. Stirpe risponde : 'Napoli con lui non ha vinto nulla' : Nella vita ancora prima che nel calcio serve rispetto e io qui non ne vedo: invece bisognerebbe averne sempre per gli avversari, lo sport deve insegnare questi valori. Se invece insegna prepotenza ...

Hamsik in passato vicino alla Juve 'Ma ha vinto l'amore per Napoli' : 'Si sta riprendendo, sta già correndo in campo e l'ecografia ha detto che è tutto apposto. Presto si reintegrerà con la squadra' Martin Petras non fa drammi, Marek Hamsik non è ancora rientrato in ...