Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar | gli orari in TV

Motomondiale 2019 - il numero di piloti per nazione. Italia in testa alla classifica - battuta la Spagna : Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di ...

Motogp - in Qatar la prima gara del Motomondiale 2019 : Sette piloti pronti a darsi battaglia sin dal primo atto del Motomondiale 2019. Domenica 10 marzo sul circuito di Losail in...

Motomondiale 2019 : tutti gli italiani in gara tra MotoGP - Moto2 e Moto3. Pattuglia numerosissima che fa sognare : Il tempo delle parole sta per finire e le moto sono pronte per partire e lasciare i box. Dal 10 marzo non si scherzerà più e servirà andar forte a Losail (Qatar). Sotto le luci artificiali dell’appuntamento qatariano, prenderà il via una stagione del Motomondiale particolarmente intensa con 19 round e in cui la prima gara europea sarà come al solito a Jerez de la Frontera (Spagna). In Italia il Circus delle due ruote farà tappa il 2 giugno ...

Motomondiale 2019 Giro lungo e qualifiche : le nuove regole del gioco : ... emiro del Qatar, presenza abituale la domenica sotto la luce dei riflettori di Losail, quando come da tradizione la MotoGP inizia il lungo cammino in Giro per il mondo. No, il Re in questione è ...

Motomondiale - GP Qatar 2019 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : L’inizio del Motomondiale 2019 è ormai alle porte, infatti a partire da venerdì 8 marzo si tornerà in pista per l’esordio stagionale a Losail, in Qatar, mentre domenica 10 marzo si disputerà la prima gara dell’anno per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Si preannuncia un primo weekend molto spettacolare ed intenso, con un tracciato che ha sempre regalato corse ricche di sorpassi e molto tirate fino agli ultimi giri anche nella ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-3 : Romano Fenati sempre in testa in Moto3 - Sam Lowes il migliore in Moto2 : Si sono chiusi oggi i Test pre-stagionali di Moto2 e Moto3 in quel di Losail, sede della prima tappa del Motomondiale 2019, con il britannico Sam Lowes e l’italiano Romano Fenati che si sono confermati al vertice anche nel Day-3. In Moto2 il britannico Sam Lowes, alla guida della Kalex del Federal Oil Gresini, ha fatto la differenza nel time attack della seconda sessione odierna, firmando un notevole 1’58″439 e conservando la ...

Motomondiale - Test Losail 2019 Day-2 : Sam Lowes svetta nella Moto2 - Romano Fenati il migliore nella Moto3 : Seconda giornata di Test collettivi delle classi Moto2 e Moto3 sulla pista di Losail (Qatar). Sono stati Sam Lowes e il nostro Romano Fenati i migliori nelle due cilindrate citate. Il britannico, in sella alla Kalex del Federal Oil Gresini Moto2, ha fatto la voce grossa nella categoria intermedia, ottenendo il crono di 1’58″824, precedendo di 0″055 l’australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) e di 0″215 la KTM ...

Motomondiale - Day-1 Test Losail 2019 : Brad Binder è il più veloce nella Moto2 - Tony Arbolino in Moto3 : Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e il nostro Tony Arbolino (Honda Snipers) hanno fatto segnare i migliori tempi della prima giornata dei Test pre-stagionali di Losail (Qatar) rispettivamente per quanto riguarda Moto2 e Moto3. nella classe mediana, infatti, il sudafricano ha chiuso le tre sessioni con il miglior tempo di 1:59.776, unico ad abbattere il muro dei 2 minuti proprio nell’ultimo turno. Alle sue spalle il britannico Sam Lowes (Kalex ...

La stagione 2019 della F1 e del Motomondiale tutta su Sky : Apre la MotoGP il 10 marzo in Qatar, poi sette giorni dopo tocca alla F1 a Melbourne con il gran finale ad Abu Dhabi il primo dicembre. Con la Superbike già lanciata, nel week end la Ducati ha ...

Motomondiale - Day-3 Test Jerez 2019 : Brad Binder il più veloce in Moto2 - Jaume Masià in Moto3 : Si sono conclusi i Test pre-stagionali 2019 riservati a Moto2 e Moto3 di Jerez de la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore. Moto2 Nella classifica combinata della Moto2 comanda il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) in ...

La stagione Motori 2019 su TV8 con Formula 1 - Motomondiale e SuperBike : La stagione dei Motori in chiaro è sempre più nel segno di TV8. Dopo la Formula 1 e il MotoMondiale, l’offerta Motoristica di TV8 si amplia ulteriormente con il Mondiale SuperBike per una copertura tv...

