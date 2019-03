Il ministero degli Esteri russo sa della preparazione della ripresa dei test nucleari USA

ministero degli Esteri cinese : apprezziamo molto il commento di Putin sulle relazioni sino-russe : ... la partnership strategica globale sino-russa ha registrato evidenti progressi, iniettando energia positiva ai fini del mantenimento della stabilità strategica nel mondo.

A cosa serve il ministero degli Esteri italiano? : Tra i tanti elementi di incertezza che in queste settimane stanno caratterizzando la crisi venezuelana, ce n’è uno che ci riguarda particolarmente da vicino. La posizione dell’Italia in proposito. La disputa tra Maduro e Guaidò ha portato decine di paesi in tutto al mondo a prendere una posizione definita: stati come la Cina o la Russia hanno dichiarato di essere contrari alla destituzione del presidente Maduro e hanno condannato l’interferenza ...

ministero degli Esteri francese contro Di Maio : 'Inaccettabile la visita ai Gilet gialli' : A proposito di politica estera, anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha perso occasione per attaccare il presidente francese Emmanuel Macron, in particolare sul caso Libia e migranti. ...

ministero degli Esteri : la Serbia può sempre chiedere aiuto alla Russia - : L'autorità in Serbia ritiene che per qualsiasi difficoltà può contare sull'aiuto e il sostegno della Russia, ha detto il primo vice-premier e il capo del Ministero degli Esteri Ivica Dacic. A conferma ...

ministero degli Esteri russo : accesso consolare USA all'americano arrestato - : Il Ministero degli Esteri russo ha riferito che la parte russa ha fornito l'accesso consolare degli Stati Uniti al detenuto americano Paul Wylan. "La parte russa ha fornito l'accesso consolare USA al ...

Autostrade - fonti ministero dei Trasporti : “Verso blocco degli aumenti dei pedaggi” : Il ministero dei Trasporti giudica ormai “certa” la sterilizzazione degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. Lo si apprende da fonti del dicastero guidato da Danilo Toninelli in vista del 1° gennaio, giorno in cui solitamente si registra il consueto balzello dei pedaggi. C’è “aria di ottimismo”, fanno sapere dal Mit. In particolare, il blocco riguarderà Autostrade per l’Italia e ...