Il Mef cerca consulenti ma non li paga Così viola la dignità professionale e la

(Di giovedì 7 marzo 2019) Con un avviso di selezione da poco pubblicato sul suo sito web, il ministero dell’Economia e delle Finanze riesce in un sol colpo are diverse normative piuttosto rilevanti, oltre che a svilire la. Si legge infatti nell’avviso pubblico che la direzione generale “Sistema bancario e finanziario-affari legali” del dipartimento del Tesoro intende avvalersi della consulenza di professionalità altamente qualificate per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario, dei mercati e intermediari finanziari.Fin qui tutto perfetto, perché finalmente si investe in competenze specialistiche: proprio ciò di cui il nostro Paese ha bisogno. Tutto in linea, quindi, con quello che un ministero dovrebbe richiedere per sé a professionisti qualificati che, per poter partecipare alla ...

