Il Governo cade | Berlusconi pronto a votare il Governo Salvini

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini vada fino in fondo a costo di far cadere il Governo. Toninelli? Dice cose da avanspettacolo” : “Tav? Se è vero che Salvini vuole farla, non può che andare fino in fondo anche a costo di far cadere il governo. Ma come si fa a dire se Salvini sta Dicendo la verità o no? Non metto la mano sul fuoco sulle sue affermazioni, visto che è venuto al cantiere, si è fatto i selfie con gli operai e intanto sono passati due mesi e continuiamo a traccheggiare”. Sono le parole dell’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, intervistato a ...

Tav - Zingaretti : “Il Governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav. La pazienza di Salvini è finita : il Governo cade : A questo punto la pazienza di Salvini è finita. Il leader della Lega attende che i grillini facciano cadere il

Il Governo rischia davvero di cadere sul TAV? : Il vertice sulla realizzazione della tratta del TAV Torino - Lione a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli non poteva essere risolutivo e la questione resterà ancora in sospeso: troppo distanti le posizioni e pochi margini di manovra per un possibile compromesso. Una crisi di Governo adesso, però, non sembra essere in discussione: proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Tav - Conte : "Decisione entro venerdì - il Governo non cade" : Oggi c'è stata una prima riunione politica ed abbiamo iniziato un esame preliminare dell'analisi costi e benefici. Domani sera, alle 20.30, proseguiremo ad oltranza con i tecnici". "Avevamo garantito ...

Tav - Conte : “Decisione entro venerdì - stiamo sviscerando l’analisi costi-benefici. Il Governo non cade” : “Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d’arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani alle 20.30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice di governo con i vicepresidenti, Di Maio e Salvini, e il ministro alle ...

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il Governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : "Accordo? No - pronti a far cadere il Governo" : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi (al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in "dirittura d'arrivo" e ha escluso crisi di governo), il M5s minaccia di far saltare il banco nel caso in cui venisse realizzata l'opera. Le parole sono quelle del

Casaleggio : "Il Governo cade sulla Tav? Non sta a me dirlo - ma non credo" : Il presidente dell'associazione Rousseau ricorda l'opinione dell'elettorato pentastellato sul tema della Torino-Lione

Tav - Casaleggio : 'Cade il Governo? Non sta a me dirlo'. Alta tensione Lega-M5S : ...d,a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/politica/...

Casaleggio - Governo cade su Tav? Non credo - però... - 2 - : BARI, 2 MAR - A margine della tappa barese di Rousseau City Lab, Casaleggio ha detto: "Penso che il tema Tav sia già stato dibattuto anni e anni con gli iscritti, e mi sembra che la soluzione e il ...

Tav - Casaleggio : 'Il Governo cade sull'Alta velocità? Non credo' : 'Non sta a me dirlo, non sta a me pensarlo. Però non credo'. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, rispondendo ai giornalisti sul rischio che il governo possa cadere a ...

Casaleggio : 'Governo cade su Tav? Non sta a me dirlo - ma non credo' : "Non sta a me dirlo. Ma non credo". Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, rispondendo ai giornalisti sul rischio che il governo possa cadere a causa delle divisioni tra ...

Casaleggio 'Il Governo cade sulla Tav Non credo'. E sull autonomia 'Non decido io se consultare iscritti' : 'Il governo cade sulla Tav ? Non sta a me dirlo. Non credo, però...'. Davide Casaleggio interviene da Bari dove ha preso parte alla sesta tappa del Rousseau City Lab , l'evento itinerante dedicato ai ...