Il figlio di Batistuta fa il commesso | il Re Leone | ' Lavoro è dignità'

Batistuta : “Mio figlio lavora in copisteria. Potrei dargli tutto - preferisco regalargli solo la dignità” : Gabriel Omar Batistuta, ex bomber di Fiorentina e Roma, versione papà. ‘Batigol’ ha parlato del tema dell’educazione dei figli in un’intervista rilasciata a Espn Argentina e rivelato che uno dei suoi ragazzi, Joaquin per l’esattezza, ha 20 e lavora come commesso in una copisteria. “La gente si chiede: come è possibile che il figlio di Batistuta lavori in una copisteria? Non voglio sminuire un lavoro assolutamente degno, però è qualcosa di ...

