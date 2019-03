Il 12 marzo giornata di sciopero contro la precarietà

8 marzo - Radio3 dedica la Giornata Internazionale delle Donne a Shirley Jackson : Per l'8 marzo Radio3 dedica una serata aperta al pubblico alla scrittrice Shirley Jackson. L'autrice di "Hill house", raccontata da Loredana Lipperini, Annalena Benini e Simona Vinci, morì a soli 48 anni e per tutta la vita visse in equilibrio tra la sua passione per la scrittura e la cura della famiglia.Continua a leggere

Pronostici Serie B - 8-9-10-11 marzo 2019 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 28^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Marzo 2019.Venerdi 8 Marzo 2019, la Serie B aprirà le danze della 28 Giornata con l’anticipo fra Perugia e Verona. Si prospettano delle sfide molto interessanti in testa alla classifica dove troviamo ben 4 squadre nel lasso di 4 punti, ma il discorso è simile anche per la zona playoff.In zona retrocessione solo il Padova, al momento ...

Oroscopo 21 marzo : giornata complessa per l'Ariete - la pigrizia frena i Gemelli : Nell'aria inizia ad esserci profumo di primavera e in tanti 'rifioriranno' con l'arrivo della nuova stagione. Di seguito l'Oroscopo relativo alla giornata di giovedì 21 marzo. Lo studio dei singoli segni produce la formulazione, da parte degli esperti di Astrologia, di alcune previsioni sul futuro delle persone, influenzate dal posizionamento di pianeti e stelle. Sono sempre di più le persone che consultano l'Oroscopo quotidianamente. L'Oroscopo ...

#6marzo - Giornata in memoria dei Giusti dell’Umanità : un’alleanza tra amici morali : In questa stagione, segnata da intolleranze e chiusure verso l'altro ritenuto diverso perché straniero, celebrare la Giornata in memoria dei Giusti dell'Umanità significa manifestare una ferma opposizione contro tutti i genocidi e sostenere l'inviolabilità della dignità umana.Solennità civile in Italia dal 2017, è il ricordo di quanti, sia nel passato che nei nostri giorni, hanno testimoniato ...

Oroscopo venerdì 8 marzo - giornata della Donna : top Bilancia - Scorpione e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 8 marzo è pronto a mettere in evidenza le previsioni del giorno della Festa della Donna. Target dell'Astrologia quotidiana come al solito l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori di questo venerdì? A tale scopo è pronta per essere consultata la nuova classifica con le stelline quotidiane e le predizioni ...

8 marzo giornata della donna - diritti umani : analisi sulla parità di genere : In vista dell'8 marzo, il coordinamento nazionale docenti dei diritti umani, fa un'analisi delle discriminazioni ancora subite dal genere femminile

Salute - 14 marzo giornata Mondiale del Rene : Roma, 5 mar., askanews, - Prevenzione a tutto tondo e per tutti quella prevista a Roma il 14 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene. E' così che la celebrano cardiologi e nefrologi, nello ...

Il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua : l’importanza del bere per il benessere dei bambini : Il prossimo 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per richiamare l’opinione pubblica sull’importanza dell’Acqua corrente e promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche. In occasione della Giornata, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili consigli ai genitori per una corretta idratazione. Per crescere bene, informano gli esperti della ...

Linfedema - una malattia ancora sconosciuta. Il 6 marzo giornata mondiale : Il 6 marzo 2019, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Roma, si terra' la celebrazione della Giornata mondiale del Linfedema , una malattia tutt'altro che rara , tuttavia ancora molto sottostimata. Sul pianeta ne soffre una persona su venti, ben 300 milioni di soggetti. In Italia 40.000 nuovi casi ogni anno (numeri sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario) e più di 2 milioni i malati cronici, secondo le stime più attendibili e ...

Prossimo turno Serie A - 27ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (8-11 marzo) : La ventisettesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ottava del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 8 e lunedì 11 marzo. Si inizierà venerdì 8 alle ore 20.30 con Juventus-Udinese, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 18.00 Parma-Genoa ed alle ore 20.30 Chievo-Milan. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Bologna-Cagliari, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero ...

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale di Valenza per la Giornata internazionale della donna : Da allora la compagnia è impegnata in letture itineranti, in locali tradizionali ma non solo, in spettacoli di beneficenza, e si dedica alla raccolta di storie della "vecchia Valenza" per donarle ...

IFO - il 4 marzo giornata contro l’HPV : Una giornata che gli IFO-Regina Elena e San Gallicano di Roma, insieme alle oltre 80 istituzioni scientifiche aderenti all’International Papillomavirus Society, dedicano interamente alla lotta contro il Papilloma virus umano (HPV, Human Papillomavirus). Con questa iniziativa medici e ricercatori vogliono aumentare la consapevolezza dei rischi che il virus HPV può generare nella popolazione e informare sulle straordinarie armi a disposizione ...

Domenica 3 marzo la “Giornata delle specie selvatiche” : un’occasione per ricordare la fragilità della natura : Domani, Domenica 3 Marzo, si celebrerà la Giornata mondiale delle specie selvatiche, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2013. Questa giornata si prefigge di celebrare e sensibilizzare la fauna e la flora selvatiche del mondo. Figlia del trattato multilaterale CITES (la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, nota anche come Convenzione di Washington), il ...

Oroscopo domenica 3 marzo : giornata ad hoc per Cancro e Leone - in calo l'Ariete : L'Oroscopo di domenica 3 marzo prevede un'ottima giornata per il Cancro ed il Leone, entrambi in un periodo fortunato, mentre sarà piuttosto in calo l'Ariete. Scopriamo ora nel dettaglio che cosa riserverà l'Astrologia a tutti i dodici segni zodiacali con le previsioni della giornata. Oroscopo, previsioni per il 3 marzo Ariete: periodo non troppo buono per le finanze: domenica alcune uscite vi daranno un po' da pensare. Cercate di fare qualcosa ...