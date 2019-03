Icardi-Inter | Ambrosini cita Verga | “Mi ricordano i Malavoglia”

Mauro Icardi e l’Inter sono tornata a parlarsi - la svolta : Mauro Icardi e l’Inter sono tornati a parlarsi. Chissà che non sia un segno del destino, se è vero che Eintracht in tedesco vuol dire armonia.L’Europa toglie, l’Europa dà: Vienna era stata la tappa dello strappo, Francoforte indirettamente segna l’inizio della fine, della fine del tunnel s’intende.Con l’aiuto di un interprete, nel senso lato del termine, e con un risultato che apre scenari fino a ieri mattina impensabili: già domani il fu ...

Caso Inter - Ivana Icardi rincara la dose : “Mauro attento o Wanda ti rovinerà” : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, a tenere banco è il Caso Icardi, con il calciatore argentino ormai è rottura definitiva. Parole pesanti da parte di Ivana Icardi, sorella più piccola dell’attaccante, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta del Sud’: “Quando conobbe Wanda – racconta Ivana – in tanti mi dicevano che lei lo avrebbe allontanato da tutti. Ma io non ci credevo, difendevo lei e ...

Inter - Icardi si riavvicina ai compagni : adesso sarebbe pronto al rientro : Potrebbe avviarsi verso la conclusione il caso Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino ieri ha incontrato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in compagnia della moglie e agente, Wanda Nara. Un incontro cordiale, come specificato nel comunicato diramato dalla società, che sembra aver portato a quello che tutti si auspicavano. L'attaccante di Rosario, infatti, potrebbe tornare in gruppo già domani ed essere convocato per la ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...

Inter - Mauro Icardi pronto a tornare : nel mirino il derby - ma prima il faccia a faccia coi compagni : Mauro Icardi potrebbe tornare ad allenarsi con l’Inter nelle prossime ore dopo la lunga querelle che lo ha visto protagonista In casa Inter sembra poter presto tornare il sereno. E’ un po’ presto ancora per cantare vittoria, ma attorno a Mauro Icardi sembra che le cose si stiano pian piano sistemando, quantomeno per quanto concerne la società. Dopo il faccia a faccia di ieri tra il calciatore, Marotta e l’agente ...

Inter - l'incontro con Marotta riporta Icardi in campo - ma senza fascia : Un altro quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport , racconta di un incontro che ha avuto come punto focale la questione fascia. L'Inter ha fatto sapere al giocatore che il capitano sarà ancora ...

Inter-Icardi - prove di disgelo : rientro più vicino : prove di disgelo in casa Inter. L’incontro di ieri tra Mauro Icardi e l’ad Beppe Marotta, alla presenza anche della moglie-agente Wanda Nara e dell’avvocato Paolo Nicoletti, potrebbe aver rappresentato un primo passo verso il ritorno in squadra dell’ormai ex capitano nerazzurro. L’argentino infatti potrebbe addirittura ritornare ad allenarsi con i compagni domani, verso la […] L'articolo Inter-Icardi, prove di ...

Inter - Icardi - è tregua : l'argentino torna in squadra senza fascia e rinnovo : La telenovela infinita che riguarda Inter e Icardi sembra sia arrivata ad una buona conclusione, anche se temporanea: l'incontro fra l'amministratore delegato Marotta, Wanda Nara (moglie e procuratore dell'argentino) e l'avvocato della punta Nicoletti ha sancito una sorta di tregua fra le due parti, considerando soprattutto gli importanti obiettivi che l'Inter deve e vuole raggiungere da qui fino a fine stagione. L'importanza della ...

Inter - in arrivo la DECISIONE su Icardi! : Una scelta, scrivono 'Corriere dello Sport' e 'Gazzetta dello Sport', molto apprezzata dal club, sintomatica della volontà di rimettere a posto le cose. Secondo la 'Rosea', non si sarebbe parlato né ...

Inter - Spalletti evita l'argomento Icardi : Tanto dipenderà dalla nostra gestione della partita A Sky Sport il tecnico ha aggiunto: Dispiace aver perso Nainggolan per infortunio, ma sono cose che capitano. Il vero dispiacere per me è ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Calcio : Inter. incontro Marotta Icardi - Spalletti pensa a Eintracht : Mauro Icardi resta un caso ma l'Inter prova a risolverlo. E' la stessa società nerazzurra a fare sapere che oggi Marotta ha incontrato Icardi e Nara

Eintracht-Inter conferenza Spalletti : “Icardi? Penso alla Partita” : EINTRACHT INTER conferenza Spalletti – “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Vogliamo far vedere chi siamo”. Così Luciano Spalletti parla a Sky Sport 24 alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter. ” Eintracht Inter conferenza Spalletti “Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a […] L'articolo Eintracht-Inter conferenza ...

Inter - ESCLUSIVO Fascetti : "Icardi? Serve dare un taglio netto alla vicenda" : Per questo motivo abbiamo Interpellato l'ex allenatore Eugenio Fascetti , che ha guidato diverse piazze di Serie A,, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così pronunciato: Fascetti sul mondo ...