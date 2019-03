I tre Samsung Galaxy S10 non hanno più segreti dopo il terardown completo di iFixit

I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo : I prezzi di Samsung Galaxy S10e e soprattutto di Galaxy S10 e S10+ vi spaventano? Entro qualche mese gli smartphone potrebbero essere acquistabili a cifre decisamente più abbordabili: ecco l'indagine di BankMyCell sul deprezzamento. L'articolo I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo proviene da TuttoAndroid.

Samsung starebbe lavorando ad altri due pieghevoli con soluzioni differenti - mentre difende il Galaxy Fold : Non solo Galaxy Fold. Samsung starebbe lavorando a due nuovi dispositivi pieghevoli alla ricerca di un iniziale vantaggio nel settore: uno con display a conchiglia e uno con schermo pieghevole verso l'esterno.

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10E acquistabili da Wind e tre : ecco i costi : I nuovi Samsung Galaxi S10, S10 Plus e S10E disponibili presso gli operatori Wind e Tre: scopriamo costi, rate e tutto quel che serve per portarsi a casa uno degli ultimi smartphone di Samsung.

Sarà questo Samsung Galaxy A60? Potrebbe arrivare in Europa con Galaxy A90 : Samsung Galaxy A60 mostrerebbe il suo design da diverse angolazioni grazie a una nuova immagine, mentre veniamo a sapere che Galaxy A90 Potrebbe arrivare anche in Europa.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono acquistabili anche con Wind e tre : Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono disponibili all'acquisto anche con gli operatori Wind e Tre in abbinamento ad alcune offerte.

Samsung Galaxy A60 potrebbe puntare su display da 6 - 7? e batteria da 4500 mAh : Un'immagine svela quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A60, un nuovo smartphone di fascia media in arrivo ad aprile.

tre mette in palio Samsung Galaxy S10 e altri premi con la seconda edizione del concorso Ciack si Gioca : Prende il via oggi la seconda edizione del concorso a premi Ciack si Gioca di Tre, che mette in palio Galaxy S10, Amazon Echo Plus e buoni sconti.

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un'unica fotocamera rotante da 48 megapixel : Stando alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Il CEO di Huawei critica il design del Samsung Galaxy Fold mentre Xiaomi non lancerà a breve uno smartphone pieghevole : Nel corso di una recente intervista rilasciata allo staff di Business Insider, il CEO di Huawei ha criticato il design del Samsung Galaxy Fold

Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall'aggiornamento Android Pie : Sono trascorsi circa tre giorni dalle prime segnalazioni degli utenti italiani che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui Samsung Galaxy S8 no brand in commercio in Italia e, dopo il primo bollettino di cui vi abbiamo parlato sulla batteria grazie ad alcuni feedback forniti da SamMobile, tocca analizzare le esperienze di utilizzo del pubblico di casa nostra oggi 28 febbraio. Come va lo smartphone dopo ...

Samsung Galaxy A90 potrebbe avere un solo comparto fotografico scorrevole e rotante : Con il Samsung Galaxy A90 potremmo assistere all'introduzione di un nuovo tipo di meccanismo scorrevole e rotante per la fotocamera

Samsung viene citata in giudizio da Swatch per i suoi smartwatch mentre si accorda con Huawei : Swatch Group ha presentato una denuncia contro Samsung Electronics nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per violazione di brevetti

Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe non essere compatibile con Substratum e i suoi temi : Sembra che Anche Samsung Galaxy S10 non permetta di installare temi modificati tramite l'app Substratum.

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone e tre Italia con Android 9 Pie - link download il 26 febbraio : Stiamo assistendo ad una brusca accelerazione relativa all'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8. Nella giornata di ieri, abbiamo avuto il piacere di fornire ai nostri lettori la notizia dell'avvio della distribuzione del corposo update per i modelli no brand del phablet 2017. Oggi 26 febbraio, ci troviamo a commentare un'interessante passo in avanti compiuto invece per alcuni modelli serigrafati. Sia i Samsung Galaxy Note 8 ...