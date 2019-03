I creatori di Dark Souls e Bloodborne interessati al battle royale

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Tetris 99 potrebbe essere la minaccia più inusuale al dominiodi Fortnite, ma potrebbe esserci un nuovo concorrente pronto a sconvolgere in futuro il popolarissimo genere.Hidetaka Miyazaki di From Software, creatore diSoul, ha dichiarato a The Telegraph che lo stimato sviluppatore si sta appassionando al generee ai giochi "live service" come Destiny e Anthem.From Software, famoso per le sue avventure per giocatore singolo spaventosamente impegnative e dal design complesso, sarebbe interessato ad unirsi alla mischia.Leggi altro...