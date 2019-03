I creatori di Dark Souls e Bloodborne interessati al battle royale : Tetris 99 potrebbe essere la minaccia più inusuale al dominio battle royale di Fortnite, ma potrebbe esserci un nuovo concorrente pronto a sconvolgere in futuro il popolarissimo genere.Hidetaka Miyazaki di From Software, creatore di Dark Soul, ha dichiarato a The Telegraph che lo stimato sviluppatore si sta appassionando al genere battle royale e ai giochi "live service" come Destiny e Anthem.From Software, famoso per le sue avventure per ...