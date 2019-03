Trump hachera server e bandisce prodotti e tecnologia - Huawei fa causa agli Usa : “Legge incostituzionale” : Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei passa al contrattacco e cita in giudizio gli Stati Uniti per il bando sull'utilizzo dei propri prodotti e servizi da parte delle agenzie federali. L'annuncio e' arrivato dal presidente di turno del gruppo, Guo Ping, dalla sede centrale del colosso cinese, a Shenzhen, che ha accusato gli Usa anche di aver hackerato i server della societa' e rubato email. Per Huawei, una parte della legge voluta dal ...

Huawei fa causa agli Usa per divieto di acquisto della sua tecnologia. "Non siamo spie" : Huawei ha fatto causa all'amministrazione Trump per la legge che vieta alle agenzie federali statunitensi di acquistare la tecnologia del gigante cinese delle tlc, legge definita incostituzionale e che vieta l'acquisto di apparecchiature anche da un'altra azienda cinese, la Zte. Lo riportano diversi media americani, tra cui Bloomberg e Cnbc.La norma contestata dal gigante cinese delle tlc è quella contenuta nel National Defense ...

La direttrice finanziaria di Huawei ha fatto causa al Canada per il suo arresto avvenuto su richiesta degli Stati Uniti : La direttrice finanziaria dell’azienda tecnologica cinese Huawei, Meng Wanzhou, ha fatto causa al Canada per il suo arresto avvenuto lo scorso dicembre su richiesta degli Stati Uniti. Meng è la figlia del fondatore di Huawei e l’1 dicembre 2018 era stata