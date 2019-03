Huawei fa causa agli Usa per divieto di acquisto della sua tecnologia Non siamo

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019)ha fattoall'amministrazione Trump per la legge che vieta alle agenzie federali statunitensi di acquistare ladel gigante cinese delle tlc, legge definita incostituzionale e che vieta l'di apparecchiature anche da un'altra azienda cinese, la Zte. Lo riportano diversi media americani, tra cui Bloomberg e Cnbc.La norma contestata dal gigante cinese delle tlc è quella contenuta nel National Defense Authorization Act., in una conferenza stampa convocata a Shenzhen e trasmessa in streaming, ha annunciato un'azione legale ad ampio raggio contro gli Usa contestando il bando ai suoi danni di accesso ai mercati americani per motivi legati alla sicurezza, incluse le obiezioni di essere un'arma di spionaggio nelle mani del governo di Pechino. Il leader mondiale dei network per telefonia e internet ha contestato l'incostituzionalità...

