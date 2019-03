Ho bisogno di credere è il nuovo singolo di Fabrizio Moro in attesa del tour nei palasport

optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)Hodiè ildi. Il cantautore romano ha finalmente annunciato il suo ritorno in radio con un brano completamente inedito che va ad anticipare ilche terrà neie con il quale supporterà ancora la raccolta di successi che ha pubblicato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'arrivo in radio è previsto per l'8 marzo, data annunciata nel post che lo staff ha dedicato alla cover delnel quale sono ritratti i passi di un uomo in cammino verso una meta che sarà rivelata nel giorno del rilascio del brano che si potrà ascoltare in radio ma anche in tutte le piattaforme digitali e di streaming. I concerti sono in programma per l'autunno 2019, masembra avere tutta l'intenzione di trascorrere un anno all'insegna della musica, così come si presagiva già al momento dell'apertura ...

