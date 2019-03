europacalcio

(Di giovedì 7 marzo 2019) Vincere loal, rendere felici i napoletani, sarebbe stata una cosa incredibile che non mi sareinemmeno per tutto l'oro del mondo. Juve? Non ci ho pensato mai, sono contento ...

Iamnaples : Ad oltre un mese dal suo addio torna a parlare l'ex capitano azzurro - angerami_mario : Hamsik: “Mai pensato di accettare la Juve. Benitez? Non capii una scelta. Vi dico cosa mi manca di Napoli” - EuropaCalcio : #Hamsik: 'Mi manca Napoli. Lo scudetto? Non lo abbiamo perso in albergo' -