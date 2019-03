Ha una svastica tatuata | si dimette capo di Gabinetto della provincia di Trento

Trento - ha una svastica tatuata sulla gamba : si dimette Marika Poletti - capo di gabinetto : Marika Poletti, capo di gabinetto dell'assessorato agli Enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento, ha annunciato le sue dimissioni dopo la polemica scoppiata negli scorsi giorni per un suo tatuaggio raffigurante una svastica. Non solo: sta circolando in rete un video di alcuni anni fa in cui canta una canzone a sfondo nazista.Continua a leggere