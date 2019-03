GP Larciano 2019 | il percorso ai raggi X La salita di San Baronto il momento chiave

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Si correrà domenica 10 marzo il GPIndustria&Artigianto, ormai da diversi anni una delle classiche più importanti per il panorama ciclistico italiano e internazionale. La 42a edizione dell’appuntamento vedrà al via anche diverse formazioni WorldTour, pronte a darsi battaglia su un tracciato estremamente affascinante, in tutto e per tutto analogo a quello dello scorso anno quando a trionfare è stato lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Merida).La corsa si svilupperà sulla distanza di 199.2 km con partenza e arrivo dalla cittadina di, in provincia di Pistoia. Il gruppo percorrerà due circuiti differenti, ciascuno per quattro volte. Il primo misura 22.3 km, non presenta particolari insidie dal punto di vista altimetrico e attraversa nell’ordine Castelmartini, Stabbia e Lamporecchio. Il secondo, leggermente più lungo (27.5 km) sarà invece decisamente ...

