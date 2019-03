Governo ultime notizie | Tav Torino Lione | significato | pro e contro “No crisi”

termometropolitico

(Di giovedì 7 marzo 2019), Tav, pro e. “No crisi”Ancora lontano dal risolversi l’empasse interno all’esecutivo sull’Alta Velocità. Nessun accordo dopo l’ultima riunione di stanotte durata ben 5 ore. “Crisi dino. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi” ha fotografato in breve la situazione il capo pentastellato Luigi Di Maio. “Non sono stato eletto per bloccare ma per sbloccare” ha tenuto a ribadire in queste ore il segretario della Lega Matteo Salvini.: il tempo stringe In teoria, l’esecutivo si era posto il termine ultimo di venerdì per mettere la parola fine al tira e molla sulla Tav; d’altra parte, la tensione fa fatica a scemare per cui è possibile che le trattative tra 5 stelle e Carroccio subiscano una proroga di 48 ore.D’altra parte, lunedì dovranno partire i ...

romagnamamma : Vaccini, il 10 marzo scade la proroga per i bambini non in regola con l'obbligo. Ma dopo le ultime prese di posizio… - zazoomnews : Nicola Zingaretti: Se nel governo non riescono a non litigare vadano a casa - #Nicola #Zingaretti: #governo - lucks2812 : @matteosalvinimi Sei al governo perché ti sei alleato con il Mo Vi Mento.....ti ricordo che hai preso meno del pd alle ultime elezioni! -