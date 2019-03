Governo | Berlusconi | ' meglio voto che esecutivo tecnico'

Berlusconi : "Pronti a sostenere un Governo a guida Salvini" : E ancora: 'Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel ...

Silvio Berlusconi : "Il Governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Berlusconi : Governo cadrà per i fatti : 15.15 "Più si va avanti e più questo governo fa danni. Sarà difficile uscire dalla crisi che ha generato". Così Berlusconi, a Matera per iniziative legate alle prossime regionali del 24 marzo. "Questo governo non può andare avanti così e saranno i fatti a farlo cadere" ha scritto su Twitter. Il leader di Forza Italia ha poi twittato:"Bisogna cambiare l'Europa, riportarla al progetto dei padri fondatori e convincere gli Stati a intraprendere ...

Governo - Berlusconi : “Incredibile che ci siano esponenti M5s. Toninelli? Come possiamo permetterci un ministro così?” : “Mi hanno telefonato e mi hanno chiesto ‘questo Governo cade sulla Tav?’ Ho telefonato a chi di dovere e mi hanno detto ‘no’, ma cadrà presto, saranno i fatti a farlo cadere”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo a Potenza, dove ieri sabato 2 marzo ha partecipato a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Saranno i ...

Centrodestra così vincente ma così diviso. Salvini : 'Mai più con Berlusconi al Governo' : Non ci sarà più spazio per il vecchio Centrodestra, dichiara il leader del Carroccio. Il governo comunque andrà avanti 5 anni, ho dato la mia parola'. Ma il leader forzista replica: la Lega non può ...