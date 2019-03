Governo | Berlusconi | «Meglio il voto domani Pronti a sostenere Salvini premier»

Silvio Berlusconi - zampata per far crollare il Governo : "Pronto per Matteo Salvini premier" : Il governo è davvero a un passo dal collasso, complice il caso Tav e le distanze che paiono incolmabili tra Lega e M5s. E proprio nel momento di massima tensione, ecco la zampata di Silvio Berlusconi, che si ripropone in veste di diavolo tentatore. Lo fa in un'intervista ad affaritaliani.it, in cui

Berlusconi dalla Basilicata attacca : 'Prego perché Governo cada - non per Salvini ma per i fatti' : Prosegue l'implacabile campagna del cavaliere per sottrarre l'alleato leghista dall'abbraccio dei Cinquestelle

Berlusconi : Governo cadrà per i fatti : 15.15 "Più si va avanti e più questo governo fa danni. Sarà difficile uscire dalla crisi che ha generato". Così Berlusconi, a Matera per iniziative legate alle prossime regionali del 24 marzo. "Questo governo non può andare avanti così e saranno i fatti a farlo cadere" ha scritto su Twitter. Il leader di Forza Italia ha poi twittato:"Bisogna cambiare l'Europa, riportarla al progetto dei padri fondatori e convincere gli Stati a intraprendere ...

Governo - Berlusconi : “Incredibile che ci siano esponenti M5s. Toninelli? Come possiamo permetterci un ministro così?” : “Mi hanno telefonato e mi hanno chiesto ‘questo Governo cade sulla Tav?’ Ho telefonato a chi di dovere e mi hanno detto ‘no’, ma cadrà presto, saranno i fatti a farlo cadere”. Così Silvio Berlusconi, intervenendo a Potenza, dove ieri sabato 2 marzo ha partecipato a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Saranno i ...

Silvio Berlusconi - la profezia su Matteo Salvini : 'Presto gravi conseguenze per il Governo' : Un Silvio Berlusconi sempre più scatenato contro il governo gialloverde. Un Cavaliere ottimista dopo gli ultimi sondaggi che certificano il crollo M5s e l'ascesa di Forza Italia. Sul governo, il ...

Sardegna : vince Solinas - crolla M5s | Salvini : "Al Governo non cambia nulla" Berlusconi : "Lega non autosufficiente" : A poco meno di metà sezioni scrutinate in Sardegna Christian Solinas (centrodestra) è in vantaggio con il 47,98%. Poi Massimo Zedda (centrosinistra) al 33,04% e Francesco Desogus (M5s) con il 11,04%. M5s appena un anno fa alle politiche ottenne il 42%

