Good Omens | primo trailer sulle note di Under Pressure

Good Omens - il trailer - il cast e le novità dall’apocalisse : L’apocalisse sarà a disposizione dal 31 maggio, pochi mesi ancora di attesa per poter vedere la nuova serie targata Amazon Prime in una coproduzione BBC dal titolo Good Omens tratto dal romanzo ironico del 1990 firmato dal compianto Terry Pratchett e da quel genio di Neil Gaiman che ha curato anche la sceneggiatura. La serie di cui Amazon ha messo a disposizione un primo trailer è attesissima perché forte di un cast impressionante e perché ...

"La fine del mondo sta arrivando e noi abbiamo perso l'Anticristo".Good Omens è una delle produzioni più attese del 2019 ed è pronta per conquistare gli spettatori di tutto il mondo dal 31 maggio quando i suoi sei episodi saranno caricati su Amazon Prime Video in tutto il mondo.

Le novità Amazon Prime Video : rinnovi - debutti (uno tutto italiano) e finalmente Good Omens : Non è del tutto corretto, ma dopo gli annunci di Amazon Prime Video, si potrebbe quasi dire che finora si è scherzato, mentre adesso che il gioco – cioè lo scenario produttivo dei colossi dello streaming – si fa (sempre più) duro, viene schierata l’artiglieria pesante. Dal quartier generale di Pasadena (California), Amazon Prime Video ha svelato un piano di produzione imponente di circa 20 serie, nuove e ...