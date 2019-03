Goldman Sachs rivoluziona il dress code | in jeans alla banca d' affari

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il gigante di Wall Street,, ha cambiato le regole del codice di abbigliamento dei suoi dipendenti, permettendo loro un look più casual. Lad'investimento ha annunciato il varo di "unflessibile" in tutti i suoi uffici, in un memo interno che chiede però agli impiegati di usare comunque "buon senso" nella scelta del loro abbigliamento.aveva avviato, già nel 2017, il processo per creare un ambiente di lavoro più rilassato e aveva permesso di togliere giacca e cravatta al personale della sua divisione high tech; la misura vuole andare incontro alle esigenze di una forza lavoro sempre più giovane, le generazioni Millennial o Gen Z: oltre il 75% dei dipendenti è nato dopo il 1981."Il cambiamento della natura dei luoghi di lavoro, in generale a favore di un ambiente più casual", ha portato la ...

