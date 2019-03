Goldman Sachs rivoluziona il dress code : in jeans alla banca d'affari : Il gigante di Wall Street, Goldman Sachs, ha cambiato le regole del codice di abbigliamento dei suoi dipendenti, permettendo loro un look più casual. La banca d'investimento ha annunciato il varo di "un dress code flessibile" in tutti i suoi uffici, in un memo interno che chiede però agli impiegati di usare comunque "buon senso" nella scelta del loro abbigliamento. Goldman Sachs aveva avviato, già nel 2017, il processo per ...

Goldman Sachs vede economia globale al suo punto minimo : L'economia mondiale potrebbe aver già toccato il fondo. Lo ha dichiarato il capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, che spiega come mentre la crescita rimane debole, l'indicatore di attività

Unicredit - Goldman Sachs alza il target price : La banca d'affari americana Goldman Sachs ha mantenuto il rating a " buy "su Unicredit, alzando il target price a 18,20 euro. A Piazza Affari, intanto, il Gruppo bancario amplia il margine di guadagno ...

Azioni Unicredit da comprare secondo Goldman Sachs ma servono conferme immediate - analisi tecnica - : Il recente rally delle Azioni Unicredit su Borsa Italiana ha risvegliato un certo entusiasmo che, complice anche la situazione economico-politica italiana, non si vedeva da tempo. Il rialzo delle quotAzioni della banca guidata da Mustier, ha inevitabilmente spinto molti traders a chiedersi fino a quanto le quotAzioni Unicredit potranno ...

Goldman Sachs rivede al rialzo il target price dei titoli bancari : Gli analisti di Goldman Sachs hanno mantenuto il rating a " neutral " su Banca MPS e UBI Banca con prezzo obiettivo rispettivamente a 1,70 euro e 2,90 euro. Su BPER Banca e Intesa SanPaolo hanno ...

Banche - parte la stagione degli utili. Goldman Sachs rivede i target price : Titoli bancari sotto i riflettori del mercato, mentre è iniziato il conto alla rovescia per l'avvio della stagione degli utili a Piazza Affari. Iniziano ad alzare il velo sui conti le Banche: si parte ...

Brexit - Macron : Francia si prepara a eventualità no-deal. Per Goldman Sachs rischio aumentato : La richiesta della premier Theresa May di dare il via a un nuovo round di trattative con l'Ue sulla Brexit, al fine di ricevere il sostegno del Parlamento, è stata rispedita al mittente.

Atlantia in denaro dopo riavvio copertura di Goldman Sachs con Buy : Ottima giornata per Atlantia , che guadagna in Borsa l'2,31%, intorno ai massimi intraday a 21,22 euro. A dare linfa al titolo concorre anche il giudizio di Goldman Sachs che ha riavviato la copertura ...

Goldman Sachs : rallentamento dell'economia mondiale nel 2019 : Durante una conferenza stampa ristretta tenutasi il 25 gennaio, l'economista della Goldman Sachs ha detto che gli indici anticipatori mostrano che nel 2019 l'economia statunitense rallenterà e ...

Goldman Sachs bullish sul petrolio - intravede 'margine significativo' di rialzo : Analisti Goldman Sachs ottimisti sul petrolio, intravedono "un margine significativo di rialzo" per i prezzi. Lo ha confermato David Currie, responsabile della divisione di ricerca sulle commodities ...

Goldman Sachs alza il target su Poste Italiane : La banca d'affari americana Goldman Sachs ha confermato il rating a neutral su Poste Italiane ma ha alzato il target price da 7,90 a 9 euro. Giornata fiacca, a Piazza Affari, per Poste Italiane , che ...

Goldman Sachs - conti record nel 2018 : Risultati finanziari in decisa crescita per Goldman Sachs. La prima banca d'affari al mondo ha archiviato il quarto trimestre del 2018 con un utile di 2,54 miliardi di dollari, o 6,04 dollari ad

Goldman Sachs : utile Iv trim. 2 - 54 mld - sopra le stime : New York, 16 gen., askanews, - Profitti e ricavi superiori alle attese per Goldman Sachs, la prima banca d'affari del mondo, nel quarto trimestre del 2018. La banca di New York ha chiuso con un utile ...