Gli Stati Uniti hanno inviato un nuovo carico di aiuti umanitari al Venezuela 

MotoGP - GP Qatar 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Rossi a caccia del decimo titolo iridato - Quartararo il più giovane della griGlia : Il Motomondiale 2019 sta per prendere il via con il Gran Premio del Qatar, prima tappa di una stagione che si chiuderà come di consueto il 17 novembre a Valencia dopo 19 weekend di gara. Si riparte dunque da Losail con un Andrea Dovizioso (Ducati) che proverà a bissare il successo della passata stagione per portare in parità il conto delle vittorie in classe regina in Qatar tra Italia (al momento a quota 5) e Spagna (in testa con 6). I recordman ...

Negli Usa Gli Stati più permissivi sulle armi hanno più sparatorie : (immagine: Getty Images) Dopo l’approvazione del decreto sulla legittima difesa alla Camera, sale la preoccupazione tra chi (e non sono solo politici) si oppone al provvedimento, additandolo, se va bene, come propagandistico o addirittura (come sostiene il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza) passibile di incostituzionalità nel momento in cui si auspica che l’uccisore perbene non debba nemmeno essere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Qatar 2019 : “In passato siamo stati veloci ma quest’anno Gli avversari temibili sono molti” : siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista Qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento. In questo senso, ci sono forti ...

L’esercito deGli Stati Uniti ha rivelato i dati di 4.200 reclute immigrate : Formazione delle reclute dell’esercito statunitense a Parris Island (foto di Scott Olson/Getty Images) L’esercito degli Stati Uniti ha inavvertitamente inviato via email i dati sensibili di 4.200 reclute immigrate nel paese per arruolarsi. Tra questi dati sarebbero compresi i nomi, le date di arruolamento, le lingue parlate e i numeri di previdenza sociale. Siccome tra le reclute esposte ce ne sarebbero 900 che parlano mandarino e diverse ...

[Il Caso] Stop deGli Stati Uniti a Di Maio : l'Italia non può entrare nella nuova Via della Seta cinese : "Questo matrimonio non s'ha da fare". Questo il senso del messaggio inviato da Washington a Roma sull'intenzione del nostro governo di aderire ufficialmente al progetto cinese Belt and Road, più ...

Violenze per anni sui quattro fiGli disabili ... arrestati mamma - compagno e complice : Per anni avrebbe violentato i figli minori con il suo compagno e un amico di famiglia. La mamma delle vittime e i due uomini, residenti in provincia di Taranto, sono stati arrestati da agenti della Squadra Mobile, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta del sostituto procuratore Francesco Ciardo. Sono accusati di violenza sessuale continuata in concorso e maltrattamenti. Le ...

Russia beffa Gli Stati Uniti : la finta telefonata di due comici all'inviato Usa in Venezuela - e lui ci casca : «Buongiorno, abbiamo individuato numerosi conti riconducibili al regime Maduro nella banche svizzere. Che facciamo?», inizia così la telefonata tra colui che dovrebbe essere Ueli Mauer, presidente ...

La società russa MTS pagherà 850 milioni di dollari per chiudere una causa relativa ad alcune tangenti neGli Stati Uniti : MTS, la più grande società russa di telecomunicazioni, si è accordata con il dipartimento di Giustizia e con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente che vigila sulla borsa negli Stati Uniti, per chiudere una causa relativa a un caso di corruzione:

Frosinone - raid e tangenti per il cimitero : cinque arrestati. C’è anche un consiGliere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...