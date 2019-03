Gli italiani soffrono di sport-dipendenza | 6 su 10 ne sono ossessionati

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Mens sana in corpore sano“: quante volte ci siamo sentiti ribadire il noto proverbio latino per sottolineare l’importanza di una buona forma fisica unita all’efficienza mentale? Ma il conto appare abbastanza sbilanciato di questi tempi, perché quella che ci troviamo di fronte in alcuni casi degenera in una vera è propria condizione medica. E così c’è chi passa anche oltre 10 ore in palestra a settimana per rimettersi in forma in vista della prova costume. Loè diventato sinonimo di ossessione e stress per 6su 10 infatti, tanto da essere definiti vittime diLa problematica riguarda più le donne (48%) degli uomini (37%) ed è emersa da uno studio di “Nutrimente“, associazione che si occupa di prevenzione, cura e conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare, condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) ...

lauraboldrini : @matteosalvinimi Continui a fare il bullo sui social e ogni giorno hai bisogno di esporre qualcuno alla gogna. Ma… - matteosalvinimi : Stupratori e bancarottieri a spasso a Santo Domingo, ecco come sono stati fermati, arrestati e rispediti in Italia.… - nzingaretti : Le drammatiche previsioni dell’Ocse sono un macigno su questo governo. Stanno portando il Paese in una #recessione… -