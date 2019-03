Giuseppe Conte | mossa disperata sulla Tav | Decido io | poi voi M5s nel

Giuseppe Conte - il vertice segreto con il governatore di Bankitalia : Bechis svela il retroscena : Alle 13.30 del 5 marzo dall'ingresso posteriore di palazzo Chigi è stato avvistato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. A scovarlo, come riporta Franco Bechis, è stato Manolo Lanaro del Fatto quotidiano che ha notato l'auto blu, uscita solo due ore dopo. Al vertice con Giuseppe Conte

Giuseppe Conte - la strana telefonata a Zingaretti : che cosa sospetta il premier : L'affluenza alle primarie del Pd ha colpito e non poco Luigi Di Maio. Quel milione e mezzo di votanti ai gazebo dem hanno fatto capire al vicepremier grillino che pezzi importanti del proprio elettorato ha voluto mandare un segnale ai vertici grillini, una sorta di avviso di sfratto, se nel frattemp

Tav - il M5s minaccia Giuseppe Conte : 'Accordo? No - pronti a far cadere il governo' : Proprio in concomitanza del vertice sulla Tav che si è tenuto a Palazzo Chigi, al termine del quale Giuseppe Conte ha detto che siamo in 'dirittura d'arrivo' e ha escluso crisi di governo,, il M5s ...

Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il governo deciderà cosa fare con la TAV entro venerdì. Conte ha detto che «Oggi c’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l’analisi costi benefici. Domani sera alle 20,30, faremo

Tav - Giuseppe Conte : "Si decide entro venerdì" : "Non possiamo decidere oggi o domani sui bandi. Ma puntiamo di decidere sul Tav entro venerdì. Il governo non cadrà perché prenderemo una decisione nell'interesse nazionale", Queste le parole del premier Giuseppe Conte a margine del vertice a Palazzo Chigi sulla Tav con i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.La questione continua a spaccare il ...

Sergio Mattarella e Giuseppe Conte - l'indiscrezione : rapporti sempre più freddi tra i due : E venerdì 1 marzo mentre a Versailles si arrivava a una dichiarazione congiunta a favore della Tav con il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il premier remava contro, negando di essere favorevole ...

Giuseppe Conte ferma la mini-Tav : "Mai aperto a questa ipotesi" : Il premier dice no alla mini-Tav. Non c'è nessuna trattativa in corso all'interno del governo per realizzare la variante dell'opera. Lo assicura Palazzo Chigi che, in una nota, smentisce l'ipotesi secondo la quale Giuseppe Conte aveva aperto a questa prospettiva. Il premier, si legge nel documento, "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera, ...

Omnibus - Paolo Mieli in un colpo devasta Grillo - Di Maio e Giuseppe Conte in diretta : "Sarebbero una..." : "Una bizzarria storica". Paolo Mieli, che di storia, corsi e ricorsi se ne intende e parecchio, commenta così, causticamente, l'ipotesi di un cambio di leadership politica nel Movimento 5 Stelle. Secondo l'ex direttore del Corriere della Sera, ospite di Omnibus su La7, passare dal fondatore Beppe Gr

Giuseppe Conte - il retroscena : "Me ne occupo io". Come rischia di far saltare in aria Di Maio : È la "mediazione" tanto annunciata sulla Tav, e Giuseppe Conte promette: "Me ne occuperò personalmente". Sarà il premier, insomma, il garante per il governo e per la Francia sulla realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione, ma la situazione è tutt'altro che risolta. Leggi anche: "Pronti a sfiduc

La nuova analisi costi-benefici chiesta dal premier Giuseppe Conte dimezza la spesa : La realizzazione della Tav Torino-Lione rappresenta ancora uno dei poli di attrazione del dibattito politico che divide il governo di Giuseppe Conte, acuisce le ostilità con l'opposizione e, soprattutto, continua ad alimentare proteste all'interno del Movimento Cinque Stelle, che appare fortemente frammentato, come se avesse perso la propria bussola: colpo fatale la bruciante sconfitta nelle elezioni regionali sarde dello scorso 24 febbraio, che ...

Giuseppe Conte : “Sono disponibile a rivedere il progetto e con la Francia ripartiamo dalla Libia” : «La stabilizzazione della Libia è un cammino concreto che passa anche dal rafforzamento dell’intesa tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e sulla consapevolezza di una opportuna convergenza anche tra Roma e Parigi» in merito al dossier del Paese maghrebino. È quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con la Stampa alla...

Giuseppe Conte premier svuotacamere : Mercoledì sera, davanti a un vassoio di frappe, la quadra. Accantonati per il momento i dossier scottanti come Tav e Autonomie, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiuso il pacchetto per il Consiglio dei ministri di giovedì sera. Un treno che viaggia su un doppio binario: da un lato un mega pacchetto di delega al Governo sul versante semplificazioni e codificazioni, con un timing immediato. Dall'altro ...

La Ferrari di Giuseppe Conte e il paradosso del PIL : Secondo il Presidente del consiglio Giuseppe Conte occorre una forte accelerazione della crescita economica italiana:"L'Italia deve correre in un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore. Adesso abbiamo deciso di farlo".Al diavolo i limiti di velocità, il risparmio energetico, il cambiamento climatico. Al diavolo le riflessioni critiche sulla crescita economica di vent'anni di Beppe Grillo e ...